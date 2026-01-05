Hơn 66.100 hành khách đi lại qua các Bến xe Hà Nội dịp nghỉ Tết Dương lịch

Theo thống kê của Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco), trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026 (từ ngày 1-4/1/2026), lượng hành khách vận chuyển các loại hình xe khách, xe buýt đã đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Cụ thể, các đơn vị xe buýt của tổng công ty đã thực hiện tổng cộng 35.489 lượt xe, phục vụ 245.532 lượt hành khách vé lượt.

Tại các bến xe thuộc Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội và Trung tâm Khai thác Bến xe Hà Nội, tổng số lượt xe phục vụ đạt 8.979 lượt, trong đó có 402 lượt xe tăng cường, đáp ứng nhu cầu đi lại của 66.185 lượt hành khách; công tác trông giữ phương tiện đạt 82.000 lượt xe gồm 67.600 lượt xe ôtô và 14.400 lượt xe máy.

“Các mục tiêu đề ra trong kế hoạch phục vụ hành khách đã cơ bản được hoàn thành bao gồm sản lượng vận chuyển, số chuyến lượt xe buýt, công tác phục vụ hành khách, trông giữ phương tiện tại các bến xe, điểm đỗ xe; trật tự an ninh, an toàn xã hội được bảo đảm, chất lượng dịch vụ được giữ vững, đáp ứng tốt sự hài lòng của hành khách,” lãnh đạo Transerco đánh giá.

Đối với hoạt động vận tải hành khách công cộng, phía Transerco cho rằng công tác xây dựng phương án và phối hợp triển khai phục vụ trong dịp nghỉ lễ giữa các đơn vị được thực hiện đồng bộ, hiệu quả; hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt của tổng công ty diễn ra ổn định, thông suốt, kịp thời đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

Trong lĩnh vực bến xe, điểm đỗ xe, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, Trung tâm Khai thác Bến xe Hà Nội và các bến trực thuộc đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phương tiện sau khi xuất bến, hạn chế tối đa tình trạng dừng, đỗ sai quy định và xe đi vòng. Các phương tiện xuất bến đều chấp hành nghiêm các quy định về hoạt động vận tải, đảm bảo an toàn giao thông; công tác kiểm soát giá vé, cước lệch chiều được thực hiện chặt chẽ, kịp thời ngăn chặn tình trạng thu giá vé cao hơn mức đã đăng ký.

Nhờ chủ động điều phối, tổ chức phục vụ, các bến xe cơ bản không xảy ra tình trạng ùn ứ hành khách, tạo điều kiện thuận lợi để hành khách qua bến sử dụng dịch vụ an toàn, văn minh.

Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội đã tổ chức trực tại 148 bến, điểm đỗ xe trên địa bàn, bố trí 413 cán bộ, công nhân viên trực phục vụ 24/24h, đáp ứng tốt nhu cầu trông giữ phương tiện tăng cao trong các ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026./.

