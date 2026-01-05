Quảng Trị: Người trồng hoa kỳ vọng vụ Tết bội thu

Những ngày đầu năm mới 2026, không khí lao động tại các làng nghề truyền thống trồng hoa phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ ở tỉnh Quảng Trị đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Nhờ thời tiết thuận lợi, năm nay hoa phát triển tốt, người trồng hoa kỳ vọng sẽ có một vụ hoa Tết bội thu, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài tỉnh.

Làng An Lạc, phường Đông Hà là làng hoa Tết truyền thống nổi tiếng và có quy mô lớn của tỉnh Quảng Trị, trở thành nguồn cung cấp hoa tươi chủ lực cho thị trường Tết của Quảng Trị và nhiều địa phương lân cận. An Lạc bước vào cao điểm chăm sóc hoa vụ Tết, không trí lao động khẩn trương và nhộn nhịp nhất trong năm.

Trên khắp các lối đi, từng luống hoa, chậu cảnh được người dân xếp đặt ngay ngắn và chăm sóc tỉ mẫn với mong muốn mang đến thị trường Tết những sản phẩm hoa đẹp nhất, góp phần làm rực rỡ thêm không gian ngày Xuân.

Người trồng hoa ở An Lạc, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị tất bật chăm sóc hoa Tết. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Để phục vụ thị trường Tết Bính Ngọ, gia đình ông Hoàng Hữu Quốc (63 tuổi), thành viên Tổ hợp tác hoa An Lạc trồng khoảng 2.000 chậu hoa như cúc mâm xôi, thược dược, đồng tiền, dạ yến thảo, pháo…. Vừa tỉ mẩn chăm sóc những chậu cúc mâm xôi xanh mướt đang độ làm nụ, ông Quốc chia sẻ, năm nay thời tiết thuận lợi lại không chịu ảnh hưởng của lũ lụt, gió bão nên hoa sinh trưởng và phát triển tốt. Người dân rất phấn khởi kỳ vọng một vụ hoa thắng lợi.

Hiện bà con đang tập trung chăm sóc, tỉa cành, lá, tạo dáng cho cây hoa, bón phân, tưới nước để cây đẹp từ bộ lá, thân cho đến nụ để kịp đưa ra thị trường những chậu hoa đẹp nhất. Theo ông Quốc, bên cạnh nguồn hoa đã được thương lái đặt mua sỉ từ sớm, hoa Tết của gia đình sẽ được bán tại các điểm quen thuộc ở đường Hoàng Diệu ven sông Hiếu và khu vực Trung tâm Văn hóa điện ảnh tỉnh (cơ sở 2).

Từ sáng sớm đến chiều muộn, các nhà vườn tất bật với việc chăm sóc, tưới cây, cắm cọc, cố định nhánh, tỉa cành, điều tiết thời gian ra hoa. Thời điểm này được xem là giai đoạn “nước rút,” quyết định trực tiếp đến chất lượng hoa, vì vậy các hộ trồng hoa đang tập trung thực hiện những biện pháp chăm sóc tốt nhất để bảo đảm hoa nở đúng độ, đẹp dáng, bền màu.

Vụ Tết năm nay, gia đình ông Hoàng Hữu Kính, làng An Lạc trồng hơn 2.500 chậu hoa các loại, trong đó chủ yếu là cúc mâm xôi. Đang tất bật tưới nước cho vườn hoa, ông Kính cho biết, vụ hoa năm nay thuận lợi hơn nhiều năm trước bởi tránh được mưa lũ và ít sâu bệnh.

Gia đình ông đã được các thương lái đặt mua trước một nửa số lượng hoa tại vườn. Mỗi vụ hoa Tết mang lại cho gia đình ông nguồn thu từ 150-200 triệu đồng; năm nay, ông kỳ vọng thu nhập sẽ cao hơn.

Theo các hộ trồng hoa, thời gian qua, nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ, khiến nguồn cung hoa Tết dự báo giảm, giá hoa dự kiến sẽ cao hơn.

Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, nhiều hộ dân ở làng hoa An Lạc đã tăng số lượng hoa, đa dạng các giống hoa với nhiều kích cỡ, đưa vào trồng thêm các giống hoa mới; đồng thời đầu tư xây dựng hệ thống chiếu sáng, tưới tiêu, nhà lưới.

Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng hoa An Lạc, thời gian qua, chính quyền địa phương đã hỗ trợ người dân tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa, đầu tư xây dựng hệ thống giao thông để việc vận chuyển được thuận lợi. Vụ hoa Tết cũng là nguồn thu nhập chính trong năm của các hộ dân làng hoa An Lạc, với doanh thu mỗi hộ lên đến hàng trăm triệu đồng.

Tổ trưởng Tổ hợp tác hoa An Lạc Hoàng Hữu Khiêm cho biết, tổ hợp tác hoa An Lạc có 20 hộ tham gia trồng hoa, tổng doanh thu hằng năm đạt 4-5 tỷ đồng. Vụ hoa Tết năm nay, tổ hợp tác An Lạc dự kiến cung ứng ra thị trường khoảng 60.000 chậu hoa các loại.

Đầu ra năm nay cũng rất thuận lợi khi có nhiều hộ trồng hoa đã được thương lái đặt mua phần lớn số lượng hoa trong vườn. Nghề trồng hoa không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho các hộ dân nơi đây mà còn tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương.

Hiện nay, các vùng trồng hoa tập trung, các vườn hoa tại tỉnh Quảng Trị đang tất bật cho khâu chăm sóc cuối cùng với kỳ vọng sẽ có một vụ hoa thắng lợi, góp phần mang sắc xuân rực rỡ đến mọi nhà, đồng thời tiếp tục gìn giữ và phát triển các làng nghề trồng hoa truyền thống./.

