Chủ tịch Công ty Z Holding bị đề nghị phạt từ 25-28 năm tù

Sáng 7/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm 18 bị cáo trong vụ án sữa giả xảy ra tại Công ty cổ phần Z Holding (viết tắt là Công ty Z Holding) chuyển sang phần tranh luận.

Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với 18 bị cáo trong vụ án về các tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" (theo quy định tại Điều 193 - Bộ luật Hình sự), "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" (theo quy định tại Điều 221 - Bộ luật Hình sự) và "Rửa tiền" (theo quy định tại Điều 324 - Bộ luật Hình sự).

Theo đó, 13 bị cáo thuộc Công ty Z Holding gồm: Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc) bị Viện Kiểm sát đề nghị từ 15 năm đến 16 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, từ 7 năm đến 8 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, từ 3 năm đến 4 năm tù về tội “Rửa tiền”; tổng hợp hình phạt chung của 3 tội là từ 25 năm đến 28 năm tù.

Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án đối với 4 Phó Tổng Giám đốc gồm: Nguyễn Văn Minh từ 13 năm đến 14 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, từ 7 năm đến 8 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, từ 3 năm đến 4 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt chung của 3 tội là từ 23 năm đến 26 năm tù.

La Khắc Minh từ 11 năm đến 12 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, từ 7 năm đến 8 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, từ 3 năm đến 4 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt chung của 3 tội là từ 21 năm đến 24 năm tù.

Nguyễn Thị Thu Hiền từ 5 năm đến 6 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, từ 12 tháng đến 18 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, tổng hợp hình phạt chung của 2 tội là từ 6 năm đến 7 năm 6 tháng tù.

Trần Hải Bình bị đề nghị xử phạt từ 5 năm đến 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.”

Nguyễn Thị Bích Phương (Phó trưởng hệ thống bán hàng Alama) từ 6 năm đến 7 năm tù về tội “Buôn bán hàng giả là thực phẩm.”

Nguyễn Quốc Vương (Trưởng ban Tài chính) từ 5 năm đến 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.”

Hoàng Thị Hiền (Trưởng ban Kế toán) từ 6 năm đến 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.”

Lê Thị Bích Phương (Trưởng nhóm Kế toán thuế) từ 2 năm đến 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.”

Vũ Thị Nguyệt (cựu Trưởng phòng Phòng Kế toán 2) từ 2 năm đến 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.”

Trương Hoài Thu (nhân viên Kế toán) từ 18 tháng đến 24 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.”

Hà Thị Vượng (Trưởng phòng Phòng Kế toán 3) và Lê Thị Hà (cựu Trưởng phòng Phòng Kế toán 2) cùng mức đề nghị từ 12 tháng đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 24 tháng đến 36 tháng, về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.”

Năm bị cáo còn lại gồm: Lê Văn Duyên (cổ đông tại Công ty Nature Made) từ 5 năm đến 6 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, từ 12 tháng đến 18 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, tổng hợp hình phạt chung của 2 tội là từ 6 năm đến 7 năm 6 tháng tù.

Phạm Duy Tân (Giám đốc sản xuất Công ty Nature Made) từ 7 năm đến 8 năm tù về tội “Sản xuất hàng giả là thực phẩm.”

Trần Xuân Chiến (Giám đốc Công ty trách nhiệm Kinh doanh và Công nghệ Alama Việt Nam) từ 7 năm đến 8 năm tù về tội “Buôn bán hàng giả là thực phẩm.”

Nguyễn Văn Phòng (Giám đốc Công ty One Group) và Trịnh Anh Tùng (cổ đông Công ty One Group) cùng mức đề nghị từ 3 năm đến 4 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.”

Bản luận tội nêu rõ, bị cáo Hoàng Quang Thịnh là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, trực tiếp quản lý điều hành Công ty Z Holding, đã bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh thành lập Công ty, Nhà máy Nature Made để sản xuất sản phẩm là thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng; tổ chức, thành lập các công ty chủ nhãn, hộ kinh doanh, hệ thống bán hàng để buôn bán các thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, trong đó có 26 sản phẩm là giả có tổng giá trị hơn 2.122 tỷ đồng.

Trong đó, bị cáo Thịnh được chia số tiền hơn 63 tỷ đồng, bị cáo Văn Minh được chia số tiền hơn 46 tỷ đồng, bị cáo Khắc Minh hưởng lợi số tiền hơn 40 tỷ đồng.

Hành vi của các bị cáo Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh đã phạm vào 3 tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Rửa tiền” với vai trò chính, chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt vụ án, dẫn đến nhiều cá nhân thực hiện hành vi sai phạm bị xử lý hình sự, làm ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu dùng, gây bức xúc trong dư luận.

Do đó, các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự cao nhất trong vụ án tương ứng theo vị trí, vai trò chỉ đạo, điều hành và theo tỷ lệ góp vốn, tỷ lệ được phân chia lợi nhuận.

Hành vi phạm tội của các bị cáo nêu trên thuộc trường hợp tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn.

Tuy nhiên, quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, các bị cáo trong vụ án đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và đồng phạm. Lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, với tài liệu, chứng cứ đã thu thập được trong quá trình điều tra vụ án.

Để xử lý nghiêm minh các bị cáo, theo Viện Kiểm sát, việc áp dụng hình phạt cần bảo đảm nghiêm trị đối với các bị cáo giữ vai trò cầm đầu, chủ mưu, là lãnh đạo doanh nghiệp, trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện hành vi phạm tội.

Đồng thời, thực hiện phân hóa trách nhiệm hình sự giữa các bị cáo trong cùng vụ án, căn cứ vào vị trí, chức vụ, vai trò, tính chất, mức độ tham gia, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và hậu quả thiệt hại do từng bị cáo gây ra.

Từ đó, đại diện Viện Kiểm sát đã đưa ra mức án đề nghị phù hợp với tính chất, hành vi của từng bị cáo trong vụ án.

Xét nguyên nhân, điều kiện phạm tội, công tố viên cho rằng, còn tồn tại sơ hở trong công tác quản lý nhà nước về sản xuất, kinh doanh thực phẩm, quản lý chất lượng hàng hóa và quản lý thuế, kế toán doanh nghiệp.

Vì mục đích lợi nhuận, các bị cáo là người quản lý, điều hành doanh nghiệp đã cố ý tổ chức, chỉ đạo sản xuất, buôn bán hàng giả, che giấu doanh thu, hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp. Đây là nguyên nhân, điều kiện trực tiếp dẫn đến hành vi phạm tội của các bị cáo.

Sau khi đại diện Viện Kiểm sát trình bày bản luận tội và đề nghị mức án, các bị cáo, các luật sư bào chữa đã tham gia đối đáp với đại diện Viện Kiểm sát, trong đó đưa ra nhiều luận điểm, luận cứ nhằm giảm mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo./.

Vụ sữa giả tại Z Holding: Lập quỹ nội bộ để phân bổ nguồn "rửa tiền" Để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, các bị cáo đã chỉ đạo, lãnh đạo nhóm kế toán thực hiện kê khai thuế thông qua các công ty trong hệ thống Z Holding.