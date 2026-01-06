Công an Đà Nẵng cảnh báo “bắt cóc online” có sự biến tướng

Trong khoảng 1 tuần từ cuối năm 2025 đến những ngày đầu năm 2026, công an các xã, phường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận thông tin, giải cứu thành công 2 trường hợp bị các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng, thao túng tâm lý theo hình thức “bắt cóc online."

Cơ quan công an cảnh báo, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo đã có sự biến tướng, người dân cần hết sức cảnh giác.

Vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 4/1, Công an phường Thanh Khê tiếp nhận tin trình báo của chị T.T.T (trú phường Thanh Khê, Đà Nẵng) về việc con ruột của chị là N.T.T (19 tuổi, sinh viên đại học) có dấu hiệu bị các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng thao túng tâm lý theo hình thức “bắt cóc online."

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thanh Khê đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng cảnh sát chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố, khẩn trương xác minh, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tìm kiếm nạn nhân.

Đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng công an đã xác định được vị trí và kịp thời giải cứu em N.T.T an toàn khi đang lưu trú tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Hòa Khánh, Đà Nẵng).

Qua làm việc, nạn nhân cho biết đã bị các đối tượng giả danh giáo viên trường đại học, đưa ra thông tin về chương trình du học Australia, yêu cầu chuyển tiền để “chứng minh tài chính” và “mở sổ tiết kiệm online” phục vụ hồ sơ xin visa.

Khi nạn nhân không có khả năng đáp ứng, các đối tượng tiếp tục gây sức ép, yêu cầu vay mượn người thân, dụ dỗ thuê nhà nghỉ, cắt đứt liên lạc với gia đình nhằm kiểm soát tâm lý và tiếp tục thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Công an phường Thanh Khê xác định, đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi, nguy hiểm, lợi dụng tâm lý nhẹ dạ, thiếu kinh nghiệm và mong muốn du học của sinh viên để thao túng, chiếm đoạt tài sản. Vụ việc đang được tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 31/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đã nhanh chóng đấu tranh, kịp thời giải cứu một nạn nhân trong vụ lừa đảo, với thủ đoạn “bắt cóc online," xảy ra trên địa bàn thành phố.

Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng phương thức, thủ đoạn mới, nhằm chiếm đoạt số tiền 500 triệu đồng của nạn nhân thông qua hình thức mở sổ tiết kiệm online.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp nhận trình báo từ gia đình em T.N.Y.N. (sinh năm 2005, trú xã Xuân Phú) về việc nghi ngờ em này đang bị các đối tượng lừa đảo khống chế, thao túng tâm lý theo hình thức “bắt cóc online."

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đã tổ chức truy xét nóng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh.

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã xác định được vị trí của nạn nhân, giải cứu thành công khi em N. đang bị các đối tượng lừa đảo khống chế tại một nhà nghỉ ở phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng; phối hợp với hệ thống ngân hàng ngăn chặn mọi giao dịch liên quan đến N.

Trong vụ việc này, thủ đoạn “bắt cóc online” đã có sự biến tướng so với trước đây. Thay vì yêu cầu người nhà chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của nạn nhân, các đối tượng yêu cầu gia đình phải lập ngay một sổ tiết kiệm online đứng tên nạn nhân để “chứng minh năng lực tài chính."

Trường hợp người nhà cảnh giác, chỉ lập sổ tiết kiệm giấy, các đối tượng tiếp tục ép nạn nhân mang sổ ra ngân hàng để chuyển đổi sang hình thức sổ tiết kiệm online, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền./.

