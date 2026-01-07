Phát lệnh Truy nã Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang phát lệnh truy nã đối với bị can Trần Văn Quý (sinh năm 1981) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo thông báo từ Phòng Cảnh sát Kinh tế (Cơ quan Cảnh sát điều tra), bị can Trần Văn Quý là đối tượng liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group. Cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam vào ngày 18 tháng 6 năm 2025. Tuy nhiên, Trần Văn Quý đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 31 tháng 12 năm 2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức ra Quyết định truy nã đối với bị can này để tổ chức truy bắt, phục vụ công tác điều tra.

Công an Thành phố kêu gọi mọi cá nhân, tổ chức nếu phát hiện đối tượng, cần ngay lập tức thông báo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát Kinh tế) qua địa chỉ: số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc liên hệ cán bộ thụ lý Nguyễn Lâm Anh, điện thoại: 0903852528.

Theo quy định pháp luật, mọi người có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất./.

Thông tin đối tượng truy nã: · Họ tên: Trần Văn Quý. Giới tính: Nam. · Sinh ngày: 04 tháng 02 năm 1981 tại tỉnh Ninh Bình. . Căn cước công dân số: 035081001846, cấp ngày 05 tháng 05 năm 2022. · Nơi thường trú cuối cùng: 22.02 Lô C1 Chung cư Imperia, phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh.