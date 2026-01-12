Thời tiết ngày 12/1: Bắc Bộ rét sâu, vùng núi đề phòng băng giá

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều khu vực trên cả nước.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm, rét hại; vùng núi cao cần đề phòng băng giá, sương muối. Trong khi đó, các khu vực từ Trung Trung Bộ đến Nam Bộ phổ biến ngày nắng, mưa chỉ xuất hiện vài nơi về đêm.

- Thành phố Hà Nội nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ, cao nhất 22-24 độ. Thời tiết ít mây, ngày nắng, đêm không mưa; sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

- Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ, có nơi dưới 10 độ; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 24 độ. Khu vực có mây, ngày nắng, đêm không mưa; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm, rét hại; vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

- Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, vùng núi 8-10 độ, có nơi dưới 7 độ; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ. Trời ít mây, ngày nắng, đêm không mưa; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét; vùng núi và trung du có nơi rét đậm, rét hại; vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

- Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, cao nhất 22-25 độ. Trời có mây; phía Bắc ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

- Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 16-19 độ, phía Nam 20-23 độ; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-27 độ, phía Nam 27-30 độ. Trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, có nơi giật cấp 6-7. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét.

- Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ; nhiệt độ cao nhất 24-27 độ. Trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

- Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, miền Đông có nơi dưới 21 độ; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ. Trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Miền Đông sáng sớm và đêm trời lạnh.

- Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ, cao nhất 29-31 độ. Trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia ngày 12/1, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa): gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao 2,0-4,0m.

Ngày và đêm 13/1, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa): gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao 2,0-4,0m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn./.

