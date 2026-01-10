Bão mùa Đông càn quét châu Âu, nhiều nước bị thiệt hại nghiêm trọng

Một loạt cơn bão mùa Đông mạnh đang hoành hành tại Bắc và Trung Âu, mang theo gió giật dữ dội và tuyết rơi dày, gây gián đoạn nghiêm trọng giao thông, sinh hoạt và các dịch vụ công cộng tại nhiều quốc gia.

Theo các cơ quan khí tượng, bão Goretti quét qua Anh và Pháp với sức gió cực mạnh, ghi nhận tới 216 km/h tại vùng Manche (Tây Bắc nước Pháp) - mức hiếm gặp trong nhiều năm qua. Gió lớn đã làm đổ cây cối, hư hại nhà cửa và gây mất điện trên diện rộng.

Tại Pháp, công ty điện lực Enedis cho biết khoảng 380.000 hộ gia đình bị mất điện, chủ yếu ở vùng Normandy, cùng các khu vực Brittany, Picardy và vùng thủ đô Ile-de-France. Nhiều bến cảng và tuyến đường ven biển buộc phải đóng cửa do sóng lớn tràn qua các kè chắn sóng.

Ở Anh, công ty điện lực National Grid xác nhận hàng chục nghìn hộ dân tại khu vực Tây Nam mất điện. Gió giật mạnh tới 160 km/h, kèm sóng biển lớn, buộc chính quyền ban hành cảnh báo đỏ - mức cao nhất - tại quần đảo Scilly và hạt Cornwall.

Thời tiết xấu cũng gây gián đoạn nghiêm trọng hàng không. Riêng tại sân bay Heathrow (London), khoảng 50 chuyến bay bị hủy, ảnh hưởng tới hàng nghìn hành khách; tình trạng rối loạn lan rộng sang một số nước khác, trong đó có Cộng hòa Séc.

Bão mùa Đông Elli mang theo tuyết dày và gió mạnh, buộc công ty đường sắt quốc gia Deutsche Bahn (DB) phải tạm dừng toàn bộ các chuyến tàu đường dài ở miền Bắc, đặc biệt tại khu vực Hannover - một trong những đầu mối giao thông quan trọng nhất của nước này. Các tuyến kết nối Berlin-Hamburg và Berlin-bang North Rhine-Westphalia (Nordrhein-Westfalen) cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cơ quan Khí tượng Đức (DWD) dự báo lượng tuyết có thể tăng thêm 10-15cm tại các khu vực phía Bắc, trong khi miền Nam đối mặt nguy cơ mưa lớn và băng giá. Một số đảo tại Biển Bắc đã phải ngừng hoàn toàn dịch vụ phà.

Do ảnh hưởng của các cơn bão, hàng loạt trường học tại Anh, Pháp và Đức buộc phải đóng cửa.

Riêng tại Scotland, hơn 250 trường vẫn chưa thể hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Giáng sinh do thời tiết xấu kéo dài. Tại miền Bắc nước Pháp, cảnh báo thời tiết được ban hành tại hơn 30 khu vực, khiến nhiều trường tiếp tục cho học sinh nghỉ học.

Ngoài khu vực Tây Âu, thời tiết cực đoan cũng ảnh hưởng tới Đông Âu. Tại Moldova, khoảng 600 trường học đóng cửa cho tới tuần tới; trong khi Romania ghi nhận khoảng 1.000 hộ gia đình mất điện do bão tuyết.

Ít nhất 8 người đã thiệt mạng trong các tai nạn liên quan đến thời tiết tại châu Âu trong tuần qua. Riêng tại Đức, bão Elli khiến 3 người tử vong trong các vụ tai nạn giao thông do đường trơn trượt vì tuyết.

Tại khu vực Balkan, dù nước lũ bắt đầu rút, hậu quả của mưa lớn và tuyết dày vẫn rất nghiêm trọng. Albania - một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất - đang thống kê thiệt hại sau khi hàng trăm ngôi nhà bị ngập, chủ yếu tại khu vực miền Nam.

Các nhà khí tượng học cảnh báo dù biến đổi khí hậu khiến mùa Đông tại châu Âu nhìn chung ấm hơn song những đợt rét đậm kèm bão tuyết cực đoan vẫn có thể xảy ra, và trong tương lai sẽ ngày càng khó lường./.

Bão tuyết bao phủ phần lớn lãnh thổ nước Đức Bão tuyết bao phủ phần lớn lãnh thổ nước Đức. Tuyết rơi dày hơn trong các ngày 8 và 9/1, đặc biệt tại khu vực miền Bắc.