Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân phải mặc áo ấm do nhiệt độ xuống thấp

Sáng 9/1, Thành phố Hồ Chí Minh trở lạnh rõ rệt khi nền nhiệt xuống khoảng 17 độ C, mức thấp hiếm gặp và được ghi nhận là thấp nhất trong vòng 10 năm qua.

Theo ghi nhận, trên các trục đường chính từ ngoại thành vào trung tâm, hình ảnh người dân khoác thêm áo ấm, mang găng tay, cổ quàng khăn xuất hiện nhiều hơn thường ngày.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, đợt không khí lạnh mạnh từ phía Bắc khuếch tán sâu xuống phía Nam, kết hợp hiệu ứng quang mây đã khiến nhiệt độ tại Thành phố Hồ Chí Minh giảm nhanh trong đêm 8 và rạng sáng 9/1.

Mức nhiệt đo được tại trạm khí tượng xuống dưới 18 độ C, thấp nhất kể từ năm 2016. Ngoài trời, nhiệt độ thực tế có thể thấp hơn số liệu trạm đo từ 2-3 độ C.

Trước đó vài ngày, nền nhiệt ban đêm và sáng sớm tại Thành phố Hồ Chí Minh phổ biến 20-22 độ C, đã được xem là “lạnh” so với mặt bằng nhiều năm. Tuy nhiên, đợt rét sáng 9/1 khiến cảm giác lạnh tăng rõ rệt, đặc biệt với người di chuyển bằng xe máy vào sáng sớm.

Anh Trần Minh Hùng, công nhân làm việc tại Khu chế xuất Tân Thuận cho biết: “Tôi đi làm từ 5 giờ sáng, ra khỏi nhà thấy lạnh hẳn. Bình thường chỉ mặc áo gió mỏng, nay phải mặc thêm áo khoác dày và mang găng tay. Chạy xe trên cầu gió lùa rất lạnh, cảm giác như ở Đà Lạt.”

Tại các công viên ven kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè và Tao Đàn, nhiều người vẫn duy trì thói quen tập thể dục buổi sáng, song phải mặc thêm áo để giữ ấm. Bà Nguyễn Thị Lan (ngụ phường Đức Nhuận) chia sẻ: “Sáng nay nhiệt độ xuống thấp nên tôi mặc áo dài tay, khởi động kỹ hơn. Lạnh vậy nhưng không khí trong lành, tập thể dục thấy dễ chịu hơn, chỉ là phải cẩn thận với người lớn tuổi.”

Một số ứng dụng dự báo thời tiết cũng ghi nhận nhiệt độ Thành phố Hồ Chí Minh vào rạng sáng 9/1 ở mức 16-17 độ C. Trong khoảng 10 năm gần đây, nhiệt độ thấp nhất tại Thành phố thường từ 19 - 20 độ C; riêng năm 2016 từng ghi nhận mức 18,2 độ C. Do đó, việc nhiệt độ giảm xuống khoảng 17 độ C được đánh giá là hiện tượng hiếm.

Theo các chuyên gia khí tượng, Thành phố Hồ Chí Minh hiếm khi xuống dưới 18 độ C. Hiện tượng này nhiều năm mới xuất hiện một lần, chủ yếu do tác động đồng thời của La Nina và các đợt không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc.

Dự báo từ nay đến giữa tháng 1, Nam Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ phổ biến 20-22 độ C, có thể kéo dài đến cận Tết Nguyên đán 2026.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ khuyến cáo, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, độ ẩm thấp dễ gây các bệnh về đường hô hấp với người già và trẻ nhỏ; đồng thời gây nguy cơ cao xảy ra cháy nổ, người dân cần chủ động đề phòng./.

Thời tiết ngày 9/1: Bắc Bộ rét đậm, TP Hồ Chí Minh sáng sớm và đêm trời lạnh Dự báo thời tiết ngày 9/1, Bắc Bộ rét đậm, Thành phố Hồ Chí Minh trời lạnh sáng sớm và đêm, ngày nắng, biển động mạnh, cảnh báo gió mạnh và sóng cao.