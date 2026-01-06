Không khí lạnh ảnh hưởng hầu hết Bắc Trung Bộ, Thủ đô Hà Nội trời rét đậm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Trung Bộ. Thành phố Hà Nội trời rét đậm.

Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ giảm 2-5 độ C. Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo ngày 6/1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ, sau đó lan xuống Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3-4.

Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại và cần đề phòng băng giá và sương muối; Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 9-12 độ C; vùng núi 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.

Khu vực Hà Nội không mưa, trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-12 độ C.

"Do ảnh hưởng không khí lạnh, ngày và đêm 6/1, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Lê Thị Loan lưu ý.

Để ứng phó với không khí lạnh tăng cường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến gió mùa Đông Bắc, tình hình rét và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động phòng tránh; rà soát phương án ứng phó với rét; hướng dẫn bảo đảm sức khỏe cho người dân, khuyến cáo không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người.

Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, dự trữ thức ăn; phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa, rau màu, cây trồng khác...

Trên biển, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng cao 2,5–3,5m, biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông và các vùng biển từ Trung Bộ đến Nam Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng cao 3-6m, biển động mạnh. Gió mạnh, sóng lớn trên biển ảnh hưởng đến hoạt động tàu thuyền.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 6/1

- Thành phố Hà Nội không mưa, trời rét đậm. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15-17 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét đậm, có nơi rét hại, vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ C, có nơi trên 18 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C. Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ C, vùng núi 12-15 độ C.

- Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa vài nơi, trời rét, có nơi rét đậm; phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông, trời lạnh.. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, phía Nam 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 18-20 độ C, phía Nam 21-24 độ C.

- Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 19-22 độ C, phía Nam 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C, phía Nam có 25-28 độ C.

- Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm và đêm trời rét. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

- Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

- Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C./.

