Cá trên sông Chà Và chết hàng loạt: 3/4 mẫu được xác định nhiễm khuẩn Vibrio spp

Ngày 7/1, Ủy ban Nhân dân xã Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã có báo cáo chính thức về tình trạng thủy sản nuôi lồng bè chết hàng loạt trên sông Chà Và; đồng thời, công bố kết quả xét nghiệm các mẫu cá gửi đi phân tích nhằm làm rõ nguyên nhân sự cố.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Long Sơn, hiện tượng cá chết xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày 27/12/2025 đến 2/1/2026, tập trung chủ yếu tại tiểu khu 3 và tiểu khu 4 - những vùng nuôi lồng bè tập trung với mật độ cao. Các loài cá bị thiệt hại gồm cá chim, cá rìa và cá bớp; trong đó, cá chim trắng chiếm tỷ lệ lớn nhất.

Thống kê ban đầu cho thấy, có khoảng 25 hộ nuôi bị ảnh hưởng, tổng sản lượng cá chết ước tính khoảng 158 tấn. Nhiều hộ lâm vào cảnh khó khăn khi thiệt hại lên đến hàng chục nghìn con cá, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập và kế sinh nhai lâu dài.

Để làm rõ nguyên nhân, các mẫu cá đã được gửi đi xét nghiệm. Kết quả phân tích của cơ quan chuyên môn cho thấy, toàn bộ mẫu đều âm tính với virus gây bệnh hoại tử thần kinh (VNN) - một trong những tác nhân nguy hiểm có khả năng gây dịch bệnh lớn trên thủy sản; đồng thời, không phát hiện ngoại ký sinh trùng trên cá nuôi.

Tuy nhiên, có tới 3/4 mẫu cá được xác định nhiễm vi khuẩn Vibrio spp., nhóm vi khuẩn thường tồn tại trong môi trường nước mặn và lợ, có thể gây bệnh khi điều kiện môi trường không thuận lợi hoặc sức đề kháng của cá suy giảm.

Bên cạnh yếu tố vi sinh, kết quả kiểm tra nhanh mẫu nước tại khu vực nuôi cho thấy nhiều chỉ tiêu môi trường ở mức bất lợi. Hàm lượng oxy hòa tan (DO) chỉ đạt khoảng 3,0 mg/L - thấp hơn ngưỡng an toàn cho cá nuôi lồng bè. Độ mặn đo được ở mức 35‰, trong khi chỉ số NH₄⁺ tiệm cận ngưỡng cho phép, làm gia tăng stress và độc tính môi trường đối với thủy sản. Theo đánh giá, đây là yếu tố chính khiến cá yếu, giảm sức đề kháng và dẫn đến chết hàng loạt.

Cơ quan chức năng nhận định, sự cố xảy ra trong bối cảnh thời tiết giao mùa, biên độ nhiệt ngày-đêm lớn, thủy triều xuống thấp kéo dài khiến dòng chảy kém lưu thông, nước đứng. Cùng với mật độ nuôi cao trong lồng bè, các yếu tố này đã làm chất lượng môi trường nước suy giảm nhanh, vượt ngưỡng chịu đựng của cá nuôi.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Ủy ban Nhân dân xã Long Sơn đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thu gom, xử lý cá chết đúng quy định, tuyệt đối không để người dân xả trực tiếp xác cá xuống sông nhằm hạn chế nguy cơ ô nhiễm thứ cấp



Đồng thời, địa phương tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người nuôi theo dõi sát diễn biến môi trường, chủ động sục khí, vệ sinh lồng bè, giảm mật độ nuôi và kịp thời báo cáo khi phát hiện thủy sản chết bất thường.

Ủy ban Nhân dân xã Long Sơn cũng kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuyên môn theo dõi chặt chẽ diễn biến môi trường nước trên sông Chà Và, sớm có kết luận đầy đủ, làm cơ sở để hướng dẫn, khuyến cáo người nuôi áp dụng các biện pháp phòng ngừa hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại và ổn định sản xuất trong thời gian tới./.

