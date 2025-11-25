Nguyên nhân ban đầu khiến hàng chục tấn cá chết bất thường ở Cần Thơ

Liên quan đến vụ việc hàng chục tấn cá điêu hồng nuôi lồng bè chết bất thường tại xã Châu Thành và phường Hưng Phú (thành phố Cần Thơ) vào cuối tháng 10, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố vừa công bố kết quả xác định nguyên nhân.

Nguyên nhân ban đầu của hiện tượng cá chết bất thường được ngành nông nghiệp và môi trường xác định là do ảnh hưởng của đợt nước ròng làm mực nước xuống thấp, lưu lượng nước lưu thông giảm, dẫn đến thiếu oxy cục bộ trong khu vực nuôi.

Kết quả phân tích mẫu cá chết không bị nhiễm virus Tilapia lake (TiLV) hoặc ký sinh trùng. Các mẫu nước phân tích cũng đều nằm trong ngưỡng cho phép nuôi thủy sản theo TCVN 13952:2024 về Chất lượng nước nuôi trồng thủy sản nước ngọt.

Tuy nhiên, chỉ tiêu oxy hòa tan (DO) trong nước, cần thiết cho sự hô hấp của cá lại thấp hơn giới hạn cho phép, dao động từ 1,5-1,8 mg/l.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ đã đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Châu Thành và phường Hưng Phú thông tin kịp thời đến người dân về nguyên nhân hiện tượng cá chết bất thường.

Đồng thời, ngành nông nghiệp và môi trường đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục theo dõi và rà soát thiệt hại của các hộ dân.

Từ đó, nghiên cứu chính sách và tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ xem xét hỗ trợ, giúp hộ nuôi giảm thiểu thiệt hại, tái sản xuất.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng chỉ đạo Chi cục Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra môi trường thông qua hệ thống quan trắc tự động tại hai khu vực Rạch Bến Bạ và Rạch Cái Cui.

Trung tâm Quan trắc Môi trường thu mẫu quan trắc để phân tích thêm các chỉ tiêu về thuốc bảo vệ thực vật và kim loại nặng.

Theo thống kê, tại khu vực xã Châu Thành và phường Hưng Phú hiện có 13 hộ nuôi cá điêu hồng, với 41 lồng bè; trong đó, xã Châu Thành có 4 hộ với 19 bè và phường Hưng Phú có 9 hộ với 22 bè.

Đối tượng nuôi chủ yếu là cá điêu hồng thương phẩm, ở giai đoạn từ mới thả đến chuẩn bị thu hoạch, kích cỡ từ nhỏ đến trung bình, tùy thời gian nuôi của từng hộ.

Trong đó, có 19 lồng bè của 8 hộ dân đang nuôi cá điêu hồng bị chết bất thường, với sản lượng thiệt hại ước tính trên 74 tấn. Tỷ lệ chết từ 40-100% số cá nuôi, chủ yếu tập trung tại các bè cá có kích cỡ lớn từ 800-1,6 kg/con.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, sau ngày 30/10 không ghi nhận có thiệt hại cá chết.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên đến thực tế tại các bè cá, các hộ nuôi cho biết vẫn xảy ra hiện tượng cá chết lai rai khoảng 10 đến 20 con mỗi ngày. Người nuôi cá nghi ngờ nguyên nhân cá chết là do nguồn nước thải từ các nhà máy xả ra sông.

Bởi lẽ, theo các hộ nuôi, nhiều năm nuôi cá điêu hồng lồng bè trên Rạch Bến Bạ, mặc dù có ghi nhận cá chết nhưng chưa khi nào xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt, bất thường như cuối tháng 10 vừa qua.

Trước thiệt hại do cá chết, người nuôi cá điêu hồng lồng bè ở Cần Thơ cũng mong muốn nhà nước hướng dẫn giải pháp xử lý, khắc phục tình trạng cá chết; đồng thời hỗ trợ người nuôi được vay vốn để tái nuôi./.

