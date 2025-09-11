Hà Nội khẩn trương thu vớt cá chết trên hồ Trúc Bạch

Chiều 11/9, trên hồ Trúc Bạch đoạn phía đường Thanh Niên xuất hiện tình trạng cá chết nổi trên mặt hồ. Cá chết chủ yếu là các loại như: Cá mè, cá rô phi và cá chép vàng.

Một số người dân đi qua khu vực đường Thanh Niên cho biết, mặc dù số lượng cá chết không nhiều, nhưng khi dạt vào ven bờ bốc mùi hôi thối nên rất ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Chị Nguyễn Thị Nga hàng ngày đi giao hàng qua đường Thanh Niên thông tin: "Hôm Rằm tháng 7 (tức ngày 6/9 Dương Lịch) cũng có hiện tượng cá chết, nhưng từ hôm qua (ngày 10/9) đến nay cá chết, dạt vào bờ nhiều hơn. Cá chết bốc mùi hôi thối gây khó chịu đối với người dân khi đi qua khu vực này."

Trước tình hình đó, ngay khi tiếp nhận thông tin, Xí nghiệp thoát nước số 1 đã khẩn trương huy động công nhân vớt xác cá trên hồ, để đảm bảo vệ sinh môi trường. Số lượng cá chết khoảng 300kg. Tất cả số cá chết được đều được thu gom để xử lý đùng theo quy định.

Theo đánh giá sơ bộ ban đầu, do thời tiết đang giao mùa, đồng thời một số loại cá do người dân phóng sinh chưa thích hợp với môi trường nước nên bị chết.

Hiện công nhân Xí nghiệp thoát nước số 1 đang tiếp tục túc trực theo dõi diễn biến trên mặt hồ, đồng thời vớt cá chết, để đảm bảo vệ sinh môi trường nước cũng như cảnh quan khu vực này./.

