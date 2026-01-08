Khắc phục "thẻ vàng" IUU: Quảng Trị siết chặt kiểm soát tàu cá

Những ngày đầu năm mới, tại các cửa biển của tỉnh Quảng Trị, không khí ra khơi của ngư dân diễn ra khẩn trương, nhộn nhịp.

Nhiều tàu cá lần lượt xuất bến với kỳ vọng chuyến biển đầu năm thuận lợi, có thêm thu nhập để trang trải dịp Tết Nguyên đán 2026.

Trước nhu cầu vươn khơi tăng cao, kiểm soát tàu cá ra, vào bến được các lực lượng chức năng siết chặt, bảo đảm ngư dân ra khơi đúng quy định và không vi phạm khai thác IUU.

Chuẩn bị ngư lưới cụ cho chuyến biển cuối năm, ông Lại Tấn Đăng, chủ tàu cá QB.91105-TS (thôn Đông Dương, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) cho biết, ngoài mong muốn có sản lượng khá, việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong khai thác thủy sản là yêu cầu bắt buộc đối với mỗi chuyến ra khơi.

Trước khi xuất bến, ông Lại Tấn Đăng hoàn thiện đầy đủ giấy tờ, kiểm tra thiết bị giám sát hành trình và cam kết đánh bắt đúng vùng, đúng ngư trường cho phép. Theo ông Đăng, đi biển đúng luật không chỉ giúp ngư dân yên tâm làm ăn lâu dài mà còn góp phần cùng địa phương chống khai thác IUU.

Hiện nay, tỉnh Quảng Trị có gần 1.350 tàu cá khai thác xa bờ. Dù còn nhiều khó khăn như thiếu lao động, giá nhiên liệu tăng cao, nguồn lợi thủy sản chưa ổn định, ngư dân vẫn nỗ lực bám biển, giữ nghề truyền thống. Song năm 2025, sản lượng thủy sản toàn tỉnh đạt hơn 138.600 tấn.

Các chủ tàu cá cũng chủ động lắp các thiết bị phụ trợ để phòng trường hợp thiết bị VMS gặp sự cố kết nối trên biển. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Để đồng hành cùng ngư dân, các lực lượng chức năng thường xuyên cung cấp thông tin về thời tiết, ngư trường, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chủ tàu và thuyền trưởng chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về khai thác thủy sản, kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến được duy trì liên tục, nhất là trong thời điểm giáp Tết Nguyên đán khi lượng tàu thuyền ra khơi tăng cao.

Thiếu tá Phạm Quang Hùng, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Nhật Lệ (Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho hay, lực lượng biên phòng phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra chặt chẽ hồ sơ, giấy tờ, giám sát thiết bị hành trình, đồng thời nhắc nhở ngư dân đánh bắt đúng vùng, đúng tuyến, không vượt ranh giới sang vùng biển nước ngoài. Trong quá trình làm thủ tục, lực lượng chức năng cũng tạo điều kiện, hỗ trợ nhanh chóng để ngư dân kịp thời vươn khơi bám biển.

Thực hiện quyết tâm chống khai thác IUU thời điểm giáp Tết Nguyên đán, tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị, địa phương rà soát, phân loại toàn bộ tàu cá mất kết nối VMS, xử lý nghiêm các trường hợp chưa đảm bảo điều kiện hoạt động; tập trung giải quyết dứt điểm các hồ sơ vi phạm, không để tồn đọng kéo dài, ảnh hưởng đến quản lý đội tàu.

Theo ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, tỉnh tiếp tục quản lý chặt tàu cá không đủ điều kiện hoạt động; phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong vận động chủ tàu hoàn thiện đầy đủ thủ tục theo quy định; kiểm soát nghiêm tàu cá xuất, nhập cửa lạch và kiên quyết ngăn chặn từ sớm, từ xa các hành vi vi phạm khai thác IUU.

“Chống khai thác IUU là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giám sát, quản lý chặt chẽ đội tàu, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản và phát triển nghề cá bền vững,” ông Lê Văn Bảo nhấn mạnh./.

