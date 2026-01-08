Dự báo về xu hướng tín dụng và lợi nhuận ngân hàng trong năm 2026

Vụ Dự báo, Thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng quý 1/2026 với nhiều nội dung đáng chú ý.

Kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, tình hình kinh doanh tổng thể và lợi nhuận trước thuế của hệ thống ngân hàng trong quý 4/2025 và cả năm 2025 tiếp tục có sự cải thiện tốt hơn so với cùng kỳ, tuy nhiên vẫn chưa đạt được mức kỳ vọng tại cuộc điều tra trước.

Bước sang năm 2026, các tổ chức tín dụng đánh giá triển vọng kinh doanh vẫn tích cực, song thể hiện sự thận trọng hơn khi dự báo tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế thấp hơn năm 2025, mặc dù tăng trưởng tín dụng được các tổ chức tín dụng dự báo tiếp tục duy trì mức khả quan (trên 18%), nợ xấu kỳ vọng tiếp tục được kiểm soát tốt.

Các tổ chức tín dụng cho biết nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng (nhu cầu gửi tiền, sử dụng dịch vụ thanh toán, thẻ và nhu cầu thanh toán) có cải thiện mạnh nhưng vẫn chưa đạt được như kỳ vọng. Trong đó, nhu cầu vay vốn và nhu cầu tiền gửi được nhận định “cải thiện” nhiều hơn so với nhu cầu sử dụng dịch vụ thanh toán và thẻ trong cùng kỳ.

Trong quý 1/2026 và cả năm 2026, các tổ chức tín dụng kỳ vọng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng sẽ tiếp tục “cải thiện” hơn so với quý 4/2025 và năm trước, nhu cầu vay vốn tiếp tục được kỳ vọng “cải thiện” nhiều hơn nhu cầu gửi tiền và thanh toán.

Huy động vốn toàn hệ thống được kỳ vọng tăng 4,2% trong quý 1/2026 và 16,3% cho cả năm 2026; trong đó huy động vốn kỳ hạn dưới 6 tháng được dự báo tăng mạnh hơn.

Dư nợ tín dụng dự kiến tăng 4,4% trong quý 1/2026 và 18,1% trong cả năm 2026 - mức kỳ vọng cao nhất kể từ năm 2020.

Các tổ chức tín dụng cũng kỳ vọng tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng bình quân tính đến cuối năm 2026 sẽ giảm so với cuối năm 2025. Mặt bằng rủi ro của khách hàng tiếp tục giảm trong quý 1/2026 và duy trì ổn định trong cả năm 2026.

Kết quả điều tra cũng cho thấy, thanh khoản của hệ thống ngân hàng trong quý 4/2025 cũng như trong cả năm 2025 so với năm 2024 tiếp tục được cải thiện và duy trì ở trạng thái “tốt”. Các tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình thanh khoản sẽ cải thiện tốt hơn trong quý 1/2026 và trong năm 2026 so với năm 2025.

Các tổ chức tín dụng cũng nhận định mặt bằng lãi suất huy động vốn VND có biểu hiện tăng nhẹ trong quý 4/2025 để đáp ứng nhu cầu vốn tăng cao vào thời điểm cuối năm.

Trong quý 4/2025, các tổ chức tín dụng cho biết mặt bằng giá sản phẩm, dịch vụ có biểu hiện tăng nhẹ, chủ yếu do yếu tố mùa vụ vào thời điểm cuối năm. Sang năm 2026, các tổ chức tín dụng dự báo mặt bằng giá sản phẩm, dịch vụ tài chính - ngân hàng có thể được điều chỉnh tăng nhẹ.

Bên cạnh đó, các nhân tố nội tại tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ tích cực đối với hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng với 70,2%-77,2% các tổ chức tín dụng đánh giá và kỳ vọng các nhân tố nội tại góp phần cải thiện tình hình kinh doanh trong quý 4/2025 và năm 2025.

Dự báo cho năm 2026, triển vọng từ các nhân tố nội tại được đánh giá tích cực hơn, với tỷ lệ tổ chức tín dụng kỳ vọng cải thiện tăng lên 86,1%, phản ánh nền tảng nội tại của hệ thống tổ chức tín dụng nhìn chung ổn định và được kỳ vọng tiếp tục cải thiện.

Ngoài ra, triển vọng từ các nhân tố khách quan được đánh giá tích cực hơn rõ rệt, với tỷ lệ tổ chức tín dụng kỳ vọng “cải thiện” tăng lên 78,1% cho thấy môi trường bên ngoài được đánh giá thuận lợi hơn trong năm tới.

Các tổ chức tín dụng cho biết có xu hướng tuyển thêm lao động trong quý 4/2025 để đáp ứng nhu cầu khối lượng công việc lớn trong quý cuối năm. Tuy nhiên, đến thời điểm cuối quý 4/2025, vẫn còn 23% tổ chức tín dụng nhận định đang thiếu lao động, cao hơn tỷ lệ 19,8% tổ chức tín dụng nhận định tại thời điểm cuối quý 3/2025.

Dự kiến trong quý 1/2026 và cả năm 2026, có khoảng 40%-50,5% tổ chức tín dụng dự kiến tuyển thêm lao động để phục vụ nhu cầu hoạt động của tổ chức tín dụng./.

