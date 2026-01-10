Thứ trưởng Hồ An Phong: “Người làm du lịch cần có tầm nhìn dài hạn”

“Năm 2025 đã chứng kiến sự tăng trưởng của du lịch Việt Nam không chỉ thể hiện ở số lượng 21 triệu lượt khách quốc tế đến mà thể hiện ở chất lượng khách, thị trường đa dạng hóa, không còn phụ thuộc vào một vài quốc gia. Các thị trường trọng điểm được thúc đẩy như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... Đáng chú ý, dòng khách Ấn Độ có mức tăng trưởng ấn tượng, lên đến 150%.”

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong chia sẻ như vậy tại Hội nghị triển khai công tác năm 2026 của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, vừa diễn ra sáng 10/11, tại Hà Nội.

2025 - năm tạo đà cho toàn ngành

Trong năm qua, ngành du lịch nước nhà đã có những bứt phá ngoạn mục, khi đón trên 21 triệu lượt khách quốc tế, 137 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch 12 ước đạt khoảng 1 triệu tỷ đồng.

Thứ trưởng Hồ An Phong đánh giá công tác xúc tiến, quảng bá du lịch Việt đã có nhiều đổi mới, hiệu quả. Đơn cử như dự án điện ảnh do Việt Nam và Ấn Độ hợp tác sản xuất vừa ra mắt đã tạo sức lan tỏa, thu hút dòng khách Ấn Độ đến Việt Nam.

Đặc biệt, năm 2025 tiếp tục ghi dấu ấn của các sự kiện xúc tiến, quảng bá du lịch cùng với điện ảnh tại Mỹ, trở thành hướng đi mới hiệu quả. Bên cạnh đó, nhiều địa phương như Tuyên Quang, Hải Phòng cũng đã có nhiều cách làm du lịch sáng tạo…

Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Lãnh đạo Bộ nhận định Việt Nam có tài nguyên phong phú, vẫn còn dư địa lớn để phát triển du lịch. Thực tế, Đảng, Nhà nước tập trung nguồn lực đầu tư công và huy động nguồn lực để đầu tư hạ tầng đồng bộ hơn… Do đó, kết quả của năm 2025 sẽ tạo thế và lực cho du lịch tiếp tục phát triển trong năm 2026. Tuy có nhiều cơ hội phát triển, song Thứ trưởng Hồ An Phong cho rằng người làm du lịch cần có tầm nhìn dài hạn hơn.

Thứ trưởng ghi nhận trong kết quả chung của ngành du lịch thời gian qua có sự đóng góp tích cực, bền bỉ của Hiệp hội Du lịch Việt Nam vào công tác quảng bá, xúc tiến và góp phần tích cực thúc đẩy xây dựng thể chế với nhiều chính sách ngày càng thuận lợi hơn cho du lịch phát triển.

Cũng tại hội nghị, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp nỗ lực phấn đấu hướng tới mục tiêu tăng tốc phát triển du lịch, tập trung triển khai những nhiệm vụ trọng tâm, tăng cường hoạt động xúc tiến, quảng bá thông qua tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội chợ du lịch trong nước và tham gia các hội chợ du lịch ở nước ngoài; tổ chức Hội chợ du lịch quốc tế VITM, các lễ hội, liên hoan du lịch và triển khai chuỗi VITA FARMTRIP khảo sát, xây dựng sản phẩm du lịch mới tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Về công tác năm 2026, hội nghị thống nhất, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tiếp tục tăng cường phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, tích cực triển khai các nội dung liên quan trong Nghị quyết 08/NQ-TW của Bộ Chính trị về Phát triển Du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị quyết số 82/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững và Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Nhiều nhiệm vụ trọng tâm được thảo luận, thống nhất triển khai trong năm 2026, trong đó có phát hiện, tổng hợp ý kiến và đề xuất, kiến nghị với các cơ quan nhà nước thẩm quyền ở Trung ương và địa phương giải quyết khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp du lịch trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển du lịch.

Thứ trưởng Hồ An Phong đón vị khách thứ 20 triệu tại sân bay Phú Quốc. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Phát động Giải thưởng VITA Awards

Nhằm ghi nhận, tôn vinh và khích lệ các tổ chức địa phương, doanh nghiệp có nhiều đóng góp nổi bật cho sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam (VITA), ông Vũ Thế Bình đã chính thức công bố phát động Giải thưởng VITA AWARDS giai đoạn 2025-2030 (gọi tắt là Giải thưởng VITA Awards).

Giải thưởng được tổ chức với mục tiêu trở thành thương hiệu giải thưởng uy tín hàng năm, góp phần thúc đẩy phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch chất lượng cao, đổi mới sáng tạo và bền vững; đồng thời quảng bá mạnh mẽ hình ảnh nền du lịch Việt Nam chuyên nghiệp, thân thiện và hấp dẫn tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Theo đó, giải thưởng bao gồm 8 Nhóm với 32 hạng mục chính được xét, trao tặng cho: các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch hoặc có liên quan đến du lịch Việt Nam hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, là thành viên, hội viên của VITA; các liên chi hội, chi hội du lịch chuyên ngành trực thuộc và Hiệp hội Du lịch các tỉnh, thành phố, khu vực có thành tích xuất sắc, đóng góp nổi bật cho sự phát triển của ngành Du lịch Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực; các địa phương đáp ứng được các tiêu chí Giải thưởng.

Đại diện Hiệp hội cho biết giải thưởng được xét chọn dựa trên các nguyên tắc khách quan, công khai, minh bạch, kết hợp giữa kết quả bình chọn trực tuyến của công chúng trên nền tảng website Tạp chí Vietnam Travel, và mạng xã hội TikTok cùng đánh giá chuyên môn của hội đồng giám khảo gồm các lãnh đạo Hiệp hội, chuyên gia uy tín, đại diện cơ quan quản lý và truyền thông. Dự kiến Lễ trao giải thưởng VITA Awards 2025 sẽ diễn ra vào đầu tháng 7/2026, tại Hà Nội.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam (VITA), ông Vũ Thế Bình phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ông Vũ Thế Bình bày tỏ tin tưởng Giải thưởng sẽ tạo động lực thi đua lành mạnh, khuyến khích các đơn vị không ngừng nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu, tuân thủ pháp luật và gia tăng năng lực cạnh tranh; khuyến khích và tạo lợi thế cho các mô hình kinh doanh tiên phong trong chuyển đổi số và du lịch xanh, từ đó định hình sự phát triển bền vững và hiện đại của toàn ngành.

Thông qua đó, ban tổ chức mong muốn xây dựng mạng lưới kết nối giữa các doanh nghiệp, địa phương và đối tác chiến lược; sử dụng nền tảng số để quảng bá rộng rãi hình ảnh du lịch Việt Nam chất lượng, an toàn và thân thiện./.

Du lịch Việt Nam: Khơi thông rào cản, quyết liệt với lộ trình bền vững Để bứt phá mạnh mẽ, du lịch phải kiên định mục tiêu phát triển bền vững, lấy chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh làm thước đo; chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển...