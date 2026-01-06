Đà Nẵng tăng cường khai thác tiềm năng du lịch biển Nam Hội An

Thành phố Đà Nẵng có khoảng 200km bờ biển, dài nhất cả nước, với cảnh quan tươi đẹp, khí hậu trong lành, thích hợp để phát triển lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

Song hiện nay mới có khoảng một nửa được khai thác làm du lịch, chủ yếu tập trung tại khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng (cũ) và khu vực phố cổ Hội An.

Hàng trăm cây số dải bờ biển phía Nam Hội An vẫn đang nguyên sơ, ẩn chứa nhiều tiềm năng chờ được khai mở trong tương lai.

Từng bước phát triển du lịch cộng đồng

Tại xã Thăng An, thành phố Đà Nẵng (trước đây là các xã Bình Dương, Bình Đào, Bình Minh, Bình Giang và Bình Triều của huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũ) có nhiều tiềm năng thuận lợi để phát triển du lịch.

Thăng An nằm ngay phía Nam phố cổ Hội An, có dải bờ biển dài hàng chục cây số, với nhiều làng chài còn nguyên sơ, người dân chất phác, thân thiện.

Những năm qua, sau khi tỉnh Quảng Nam cũ hoàn thành tuyến đường ven biển Võ Chí Công, trên địa bàn đã dần phát triển hoạt động du lịch-dịch vụ, thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Ông Hà Thành Tươi (chủ cơ sở Nước mắm Cửa Khe Tám Tươi, xã Thăng An, thành phố Đà Nẵng) cho biết thời gian qua có nhiều du khách quốc tế đã ghé thăm cơ sở sản xuất và mua mắm về làm quà.

Gia đình ông đã trang trí một khoảng sân vườn làm nơi trưng bày, giới thiệu nghề làm mắm truyền thống, các dụng cụ nghề biển và vẽ tranh tường để phục vụ du khách.

Hiện nay trong làng nghề Nước mắm Cửa Khe đã có nhiều nhà cho thuê homestay, mở hàng ăn để phục vụ các du khách đến trải nghiệm, tắm biển.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thăng An Nguyễn Thanh Phong, mục tiêu của xã từ nay đến năm 2030 là sớm hoàn thành quy hoạch tổng thể, về kinh tế phát triển lĩnh vực trọng tâm là du lịch-dịch vụ.

Thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục triển khai hạ tầng đồng bộ để thu hút đầu tư, phát triển du lịch tại các bãi biển phía Nam thành phố. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Phát triển du lịch biển là chiến lược của xã Thăng An, tuy nhiên để vừa thu hút du khách, vừa bảo tồn giá trị truyền thống thì địa phương cần tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý hiện trạng, giữ gìn vệt cây xanh ven biển...

Đồng thời, trong giai đoạn mới phát triển du lịch cộng đồng, chính quyền xã sẽ đẩy mạnh hướng dẫn người dân từng bước làm homestay, dịch vụ ăn uống theo hướng chuyên nghiệp, bảo vệ môi trường.

Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng Nguyễn Hà Nam thông tin, trong quy hoạch tổng thể thành phố Đà Nẵng, cực đô thị mới phía Nam Hội An sẽ là điểm nhấn trong định hướng tương lai. Đây là vùng đất rộng lớn phía Nam sông Thu Bồn, hội tụ đủ các yếu tố cần thiết để thể hiện rõ tầm nhìn, khát vọng phát triển mới của thành phố trong tương lai: Quỹ đất rộng, cảnh quan đẹp, điều kiện tự nhiên tốt, hạ tầng kết nối đồng bộ.

Khu vực này được định hướng xây dựng trở thành đô thị xanh-thông minh toàn diện và đổi mới sáng tạo; là trung tâm sự kiện, du lịch, giải trí, thể thao của khu vực...

Nâng cấp hạ tầng để thu hút nhà đầu tư chiến lược

Hiện nay trên địa bàn xã Thăng An đã có một số khu du lịch, nghỉ dưỡng nổi tiếng đang vận hành tốt như Hoiana Resort & Golf, Vinpearl Resort & Golf, Bliss Hoi An Beach Resort... Tuy nhiên, quỹ đất ven biển của khu vực này còn rất nhiều, đang chờ kêu gọi đầu tư, đưa vào khai thác.

Theo ông Nguyễn Vĩnh Trân, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Nam Hội An, sau hợp nhất, khu vực bờ biển phía Nam thành phố Đà Nẵng là vùng còn nhiều dư địa phát triển.

Với quỹ đất rộng, vị trí cửa ngõ nối trung tâm hành chính Đà Nẵng-Hội An-Chu Lai và nằm gần các di sản, nơi đây có điều kiện để hình thành những sản phẩm du lịch đặc sắc như: nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch văn hóa-di sản liên vùng, du lịch hội nghị MICE, thể thao biển và du lịch golf.

Trong 5 năm tới, khi hạ tầng kết nối được hoàn thiện, giao thông đa dạng từ đường bộ, đường thủy, đường sắt đô thị, bờ biển phía Nam Đà Nẵng hoàn toàn có thể trở thành một quần thể đô thị ven biển hiện đại - nơi du lịch, dịch vụ thương mại, giải trí và thể thao biển bổ trợ lẫn nhau, tạo nên hệ sinh thái bền vững và khác biệt cho toàn khu vực miền Trung.

Những năm qua, sau khi tuyến đường biển Võ Chí Công được hoàn thành đã góp phần phát triển hoạt động du lịch-dịch vụ khu vực ven biển phía Nam thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thăng An Nguyễn Thanh Phong cho rằng Thăng An là một trong những địa phương có lợi thế rất lớn trong việc thu hút đầu tư, nằm gần phố cổ Hội An, có tuyến đường huyết mạch ven biển Võ Chí Công đi từ trung tâm thành phố Đà Nẵng và thành phố Tam Kỳ (cũ) chỉ khoảng 40km.

Tuy nhiên, để thu hút được các khu thương mại, dịch vụ xứng tầm thì phải quy hoạch lại các khu dân cư ven biển, bố trí tái định cư tập trung để tạo quỹ đất sạch thu hút các nhà đầu tư lớn.

Trong thời gian tới, xã kiến nghị thành phố tiếp tục đầu tư, nâng cấp các tuyến đường kết nối Thăng An theo hướng Bắc-Nam, Đông-Tây; nhất là tuyến đường từ trung tâm xã ra bãi tắm Bình Dương hiện còn một đoạn chưa thông xuống biển...

Về quy hoạch phát triển vùng, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng Nguyễn Hà Nam cho biết từ nay đến năm 2030, toàn bộ vùng đồng bằng ven biển phía Đông thành phố Đà Nẵng (từ trung tâm thành phố Đà Nẵng đến xã Núi Thành) sẽ được tập trung hoàn chỉnh công tác quy hoạch, thể chế. Qua đó định hình các khung liên kết hạ tầng thông minh; đầu tư hạ tầng số; đảm bảo rút ngắn toàn bộ thời gian di chuyển, kết nối giữa các nút đô thị.

Vị trí các nút sẽ là các đô thị theo mô hình TOD (phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng) một cách hiệu quả để tạo ra các đô thị mới, giảm áp lực lên các khu vực trung tâm.

Tầm nhìn đến 2035, khu vực ven biển sẽ được vận hành đồng bộ các khung hạ tầng liên kết: tuyến đường sắt đô thị; các tuyến xe buýt nhanh; phát huy trung tâm du lịch-giải trí Nam Hội An.../.

