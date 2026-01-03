Điện Biên: Sắc xuân bừng sáng trên đảo hoa anh đào Pá Khoang

Giữa mênh mang sóng nước hồ Pá Khoang, đảo hoa thuộc xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên những ngày đầu năm như bừng sáng khi hàng nghìn cây anh đào đồng loạt khoe sắc.

Dịp đầu Năm mới, sắc hồng dịu dàng của hoa trở thành điểm nhấn, thu hút đông đảo người dân và du khách đến chiêm ngưỡng, lưu giữ khoảnh khắc mùa xuân nơi vùng cao Tây Bắc.

Cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ khoảng 20km, đảo hoa anh đào Pá Khoang nổi bật giữa không gian sông nước với hàng nghìn cây anh đào đang vào thời điểm bung nở rực rỡ. Những chùm hoa hồng, đỏ đan xen, khoe sắc giữa nền trời trong xanh, tạo nên khung cảnh nên thơ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hoa anh đào - loài hoa đặc trưng của đất nước Nhật Bản - từ lâu được xem là biểu tượng của mùa Xuân, tượng trưng cho vẻ đẹp trong trẻo, mong manh và cốt cách thanh cao của con người.

Tại Điện Biên, loài hoa này góp phần mang đến những giá trị cảnh quan, tạo điểm nhấn độc đáo, làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm của địa phương.

Mỗi mùa hoa anh đào thường kéo dài khoảng 15 ngày, là khoảng thời gian lý tưởng để du khách tham quan, chụp ảnh và tận hưởng không khí xuân.

Đảo hoa anh đào Pá Khoang được trồng ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển, khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm, thuận lợi cho phát triển các loại cây ôn đới.

Nhằm tôn vinh vẻ đẹp của hoa anh đào và tạo điểm nhấn cho du lịch địa phương, tỉnh Điện Biên duy trì tổ chức Lễ hội Hoa anh đào hằng năm.

Theo kế hoạch, Lễ hội Hoa anh đào Mường Phăng năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 9-11/1 với chủ đề “Mường Phăng vào Xuân - Hoa anh đào khoe sắc.” Lễ hội gồm chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc địa phương.

Khung cảnh quyến rũ của đảo hoa mùa anh đào khoe (sắc. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Phăng Phạm Quang Đôn, điểm nhấn của Lễ hội là chương trình phát động và trồng cây hoa anh đào, cùng các chương trình nghệ thuật trước và trong lễ khai mạc, tôn vinh vẻ đẹp vùng đất, con người Mường Phăng, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa các địa phương và mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam-Nhật Bản.

Bên cạnh đó, lễ hội còn có cuộc thi ẩm thực “Hương sắc Mường Phăng,” các gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp địa phương, sản phẩm OCOP, sản phẩm văn hóa-du lịch; không gian văn hóa các dân tộc và không gian văn hóa lễ nghi Nhật Bản, mang đến sắc màu giao thoa văn hóa đặc sắc.

Nhiều hoạt động trải nghiệm, giao lưu thể thao và trò chơi dân gian như đua thuyền kayak trên hồ Pá Khoang, kéo co và các trò chơi truyền thống cũng được tổ chức, góp phần tạo không khí lễ hội sôi động, gắn kết cộng đồng và thu hút du khách.

Với cảnh sắc thiên nhiên hài hòa, không khí trong lành cùng sắc hoa anh đào rực rỡ, đảo hoa Pá Khoang và Lễ hội Hoa anh đào Mường Phăng đang dần khẳng định là điểm du xuân hấp dẫn, góp phần quảng bá hình ảnh và thúc đẩy phát triển du lịch Điện Biên trong những ngày đầu năm mới./.

