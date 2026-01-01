Ngày 1/1, tại Quảng trường Ngọ Môn (Kinh thành Huế), Ủy ban Nhân dân thành phố Huế đã tổ chức Lễ Công bố Festival Huế 2026 và tái hiện Lễ Ban sóc triều Nguyễn - sự kiện mở màn cho chuỗi hoạt động Festival Huế trong năm mới 2026.

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Hoàng Việt Trung cho biết, năm 2025 khép lại với nhiều dấu ấn quan trọng, tạo tiền đề để Huế bước sang năm 2026 với niềm tin và động lực mới trong quá trình phát triển.

Festival Huế 2026 tiếp tục khẳng định vị thế Huế là thành phố Festival, đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam, với gần 80 hoạt động, chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao và giao lưu quốc tế được tổ chức xuyên suốt trong năm.

Theo ông Hoàng Việt Trung, Festival Huế 2026 mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Huế tập trung xây dựng và phát triển thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô, gìn giữ bản sắc văn hóa Huế, hướng tới đô thị di sản-sinh thái-cảnh quan-thân thiện môi trường và thông minh.

Đây cũng là dịp để các di sản văn hóa Huế được quảng bá sâu rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, lấy hệ thống di sản thế giới ở cố đô làm hạt nhân.

Festival Huế 2026 được tổ chức theo mô hình bốn mùa. Lễ hội Mùa Xuân kéo dài trong ba tháng đầu năm, với các hoạt động tái hiện nghi lễ cung đình, lễ hội dân gian truyền thống.

Điểm nhấn là Lễ Công bố Festival Huế 2026, Lễ Ban sóc cùng nhiều chương trình Tết Huế đặc sắc, tái hiện không gian văn hóa Tết truyền thống kết hợp các hoạt động nghệ thuật đương đại.

Tái hiện Lễ Ban sóc triều Nguyễn. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Lễ hội Mùa Hạ (từ tháng Tư đến tháng Sáu) nổi bật với Tuần lễ Festival Huế 2026 chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển.”

Chuỗi sự kiện cao điểm này quy tụ các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế, kết hợp trình diễn nghệ thuật tại các không gian di sản được phục hồi, hứa hẹn mang đến cho công chúng những trải nghiệm mới mẻ, giàu cảm xúc.

Lễ hội Mùa Thu (tháng 7-9/2026) có điểm nhấn là các hoạt động vui Tết Trung thu, Lễ hội đèn lồng Huế 2026 cùng các chương trình trưng bày, sắp đặt, rước đèn lồng, múa lân và biểu diễn nghệ thuật.

Kết thúc Festival Huế 2026 là Lễ hội Mùa Đông, với một số hoạt động lễ hội mới nhằm tạo không khí sôi động, ấm áp cho mùa đông xứ Huế, điểm nhấn là các chương trình âm nhạc và Countdown chào đón năm mới.

Bên cạnh các chương trình chính, Festival Huế 2026 còn có nhiều hoạt động hưởng ứng như lễ hội, liên hoan, trưng bày, triển lãm do các đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước tổ chức.

Công bố Festival Huế 2026. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Mở màn cho Festival Huế 2026, dịp này, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tái hiện Lễ Ban sóc triều Nguyễn bằng hình thức sân khấu hóa. Ban sóc là lễ phát lịch của triều Nguyễn, được tổ chức định kỳ vào cuối năm âm lịch để ban hành lịch cho Hoàng gia, triều thần và dân chúng.

Việc tái hiện nghi lễ không chỉ góp phần phục dựng di sản văn hóa cung đình mà còn giúp người dân, du khách hiểu thêm về tinh thần nhân văn, truyền thống của cố đô Huế trong ngày đầu năm mới./.

