Chương trình Trung thu Hoàng cung Huế rực rỡ sắc màu và đậm chất cổ truyền

Trong khuôn khổ chương trình diễn ra các trò chơi cung đình như bài vụ, xăm hường, viết thư pháp… mang đến trải nghiệm vừa vui chơi, vừa tìm hiểu văn hóa cho người dân và du khách.

Các loại đèn lồng xếp của Huế rực rỡ sắc màu trong Chương trình Trung thu Hoàng cung Huế 2025. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)
Tối 6/10, tại Phủ Nội Vụ, Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, thành phố Huế đã tổ chức Chương trình Trung thu Hoàng cung Huế 2025.

Đây là sự kiện đặc sắc, giàu bản sắc văn hóa và đậm chất cổ truyền trong khuôn khổ Festival Huế 2025. Hàng nghìn người dân và du khách đã đến tham gia Chương trình Trung thu Hoàng cung Huế 2025 và được đắm mình trong không gian Trung thu truyền thống với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Đó là không gian trưng bày và sắp đặt đèn lồng, giới thiệu các loại đèn lồng đặc trưng của Huế như đèn mây tre đan Bao La, đèn lồng xếp, cùng các tác phẩm đèn truyền thống của nghệ nhân tỉnh Gifu của Nhật Bản.

Anh Lê Phương, 45 tuổi, phường Thủy Xuân chia sẻ, anh đưa con 9 tuổi cùng đi xem chương trình và rất ấn tượng với không gian trưng bày, sắp đặt đèn lồng. Các loại đèn lồng có màu sắc rực rỡ rất ấn tượng. Đặc biệt đèn lồng của Huế vẫn giữ được truyền thống với việc trang trí hoa văn tinh xảo, đặc trưng cho không gian cung đình xưa.

Trong khuôn khổ chương trình cũng diễn ra các trò chơi cung đình như bài vụ, xăm hường, viết thư pháp… mang đến trải nghiệm vừa vui chơi, vừa tìm hiểu văn hóa cho người dân và du khách. Anh Nguyễn Long, 45 tuổi, đến từ tỉnh Quảng Trị chia sẻ, những trò chơi thực sự rất thú vị và mang đậm tính truyền thống.

Anh Long rất ấn tượng với không gian viết thư pháp với sự khéo léo, tài hoa trong từng nét chữ của người viết. Đặc biệt, mỗi chữ viết đều mang ý nghĩa giáo dục rất cao.

Trong chương trình còn có “Đêm rằm Hoàng cung” biểu diễn nghệ thuật cung đình tại sân khấu sau Phủ Nội Vụ, Đại Nội Huế tạo nên không khí lung linh, đậm chất di sản.

Tất cả hoạt động trong Chương trình Trung thu Hoàng cung Huế 2025 đều không thu vé vào cổng và diễn ra trong hai buổi tối 6 - 7/10./.

