Nét Trung thu xưa trở lại qua trong hành trình phục dựng đầu sư tử cổ

Tết Trung thu 2025 tại phố cổ Hoàn Kiếm không chỉ rộn ràng với những lễ hội truyền thống, mà còn trở nên đặc biệt nhờ dấu ấn phục dựng đầu sư tử Bắc Bộ của nhà nghiên cứu mỹ thuật Kevin Vương.

Trong chương trình livestream “Trăng rằm Phố cổ - Hà Nội trong tôi” diễn ra vào tối 3/10, khán giả được theo dõi trực tiếp trải nghiệm làm đầu sư tử cổ tại Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, nơi Kevin Vương đồng hành cùng các em nhỏ để tái hiện một nét văn hóa đã từng mai một.

Khác với đầu lân Nam Bộ chịu ảnh hưởng văn hoá Hoa, đầu sư tử Bắc Bộ gắn liền với sáng tạo Việt, nổi bật ở đôi lông mày cá chép - biểu tượng của nền văn minh lúa nước. Qua nhiều biến động, hình ảnh ấy dần phai mờ, và chính nỗ lực nghiên cứu của Kevin Vương dựa trên tư liệu Bảo tàng Pháp, Viện Viễn Đông Bác Cổ cùng sự hợp tác của nghệ nhân trong nước đã mang lại diện mạo sống động, trung thực cho hình tượng cổ xưa.

Sự kết hợp giữa truyền thống và cách lan tỏa hiện đại qua livestream giúp không khí Trung thu vừa gần gũi vừa rộng mở.

Hành trình phục dựng đầu sư tử cổ như một lời nhắc nhớ về bản sắc, sự nối dài ký ức cộng đồng. Tết Trung thu năm nay vì thế không chỉ là ngày hội thiếu nhi, mà còn trở thành dịp cộng đồng tìm lại hơi thở xưa giữa lòng phố cổ Hà Nội./.