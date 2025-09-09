"Về nguồn" với các phong tục truyền thống tại Lễ hội Trung Thu 2025

Lễ hội Trung Thu 2025 sẽ được tổ chức từ ngày 2/10-5/10, tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Theo đó, các em thiếu nhi sẽ cùng tham gia làm sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống, làm đồ chơi Trung Thu. Đặc biệt, các nghệ nhân đến từ các làng nghề sẽ giới thiệu, hướng dẫn các em chế tác đồ chơi truyền thống từ các vật liệu thật đơn giản nhưng chứa đựng tâm huyết, công sức của người nghệ nhân nặng lòng với văn hóa dân gian như: vuốt gốm, đan móc, in tranh dân gian - họa màu, tết dây thủ công, làm sáp thơm, làm đèn lồng giấy dó, vẽ chuồn tre, nặn tò he, phỗng đất, làm bánh Trung thu…

Bên cạnh đó, các em được tập biểu diễn với những bộ môn xiếc phù hợp như: đi xe đạp một bánh; thăng bằng trên con lăn, bóng, thang tre; cà kheo, tung hứng, lắc vòng; bóng bay nghệ thuật…; tham gia các môn thể thao, trò chơi vận động như biểu diễn, đi xe thăng bằng, tổ chức giải đua xe mini, trải nghiệm, thi đấu cờ vua, biểu diễn múa lân sư…; vui chơi với các thiết bị vận động ngoài trời như nhà phao, nhà nhún, bể chơi cát…

Ngoài ra, ban tổ chức còn trưng bày các không gian “check-in” đặc sắc như khu trưng bày “Trang sách với tuổi thơ,” trưng bày, giới thiệu những trang sách hay, hướng cho các em ham đọc sách, yêu sách.

Đặc biệt, khu vực “check-in” được trang trí theo phong cách dân gian, đậm đà bản sắc với các loại đồ chơi Trung Thu truyền thống (đầu lân sư, mặt nạ giấy bồi, tiến sỹ giấy, lồng đèn, trống ếch, thiên nga bông, mâm ngũ quả... rực rỡ sắc màu) sẽ mang đến cho các em nhiều cảm xúc về tuổi thơ và nguồn cội.

Du khách nước ngoài lưu lại hình ảnh với các món đồ chơi Trung Thu truyền thống Việt Nam trên phố Hàng Mã. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đại diện ban tổ chức cho biết cũng tạo dựng không gian chụp ảnh tự động (photobooth) với những bối cảnh hợp chủ đề như “Shop thời trang chị Hằng,” “Tiệm tạp hóa chú Cuội,” “Bí mật về Trung Thu”…; tổ chức các cuộc thi và trưng bày tranh thiếu nhi chủ đề “Trung thu trong mắt em,” cuộc thi và trưng bày tranh kỹ thuật số chủ đề Trung thu, thi thiết kế thời trang chủ đề “Thiết kế trang phục cho chị Hằng và chú Cuội đi dự hội,” thi bày mâm ngũ quả đón Trăng... Các hoạt động có sự tham gia của những họa sỹ trẻ là sinh viên mỹ thuật;

Đáng chú ý, ban tổ chức cũng mang tới các chương trình nghệ thuật phong phú như: Chương trình biểu diễn xiếc, rối, tạp kỹ, hài; ca múa nhạc đặc sắc dành cho thiếu nhi; các chương trình ca múa nhạc - thời trang thiếu nhi; tổ chức lễ hội hóa trang (các em hóa thân thành những nhân vật chú Cuội, chị Hằng)... là hoạt động đầy màu sắc và thú vị, giúp bé sáng tạo, khám phá và thể hiện trí tưởng tượng phong phú.

Điểm nhấn của sự kiện là Đêm hội Trăng rằm - diễu hành đường phố, rước đèn, múa lân, phá cỗ trông trăng giúp không khí lễ hội thêm phần hào hứng, thu hút sự chú ý và thích thú của trẻ em, góp phần tạo nên nét đặc sắc cho mùa Tết Trung Thu.

Với các hoạt động phong phú, Tết Trung Thu 2025 sẽ cùng các em thiếu niên nhi đồng đến với những giấc mơ, những câu chuyện thần kỳ, ước vọng tương lai, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Đây không chỉ là dịp người lớn thể hiện sự quan tâm tới trẻ em,là cơ hội đoàn viên, mà còn là sân chơi mang lại niềm vui và hạnh phúc, để các em nhỏ có cơ hội tìm hiểu về các phong tục truyền thống của dân tộc. Những khoảnh khắc vui vẻ, những trò chơi và hoạt động cùng gia đình, bạn bè sẽ là những kỷ niệm đẹp của các em./.

Du khách quốc tế "check-in" Không gian trưng bày Tết Trung Thu tại Hoàng Thành Thăng Long. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

