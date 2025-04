Hà Nội yêu cầu tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND về Chuyên đề "Tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm tại một số làng nghề sản xuất bánh, kẹo và dịp Tết trung thu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025".

Theo đó, Kế hoạch triển khai kiểm soát đối với cơ sở sản xuất bánh, kẹo tại hai làng nghề xã La Phù, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức từ 15/4 đến 15/7 và trên toàn thành phố đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu; cơ sở sản xuất, kinh doanh nguyên liệu làm bánh trung thu từ 15/6-15/10 dịp Tết Trung thu.

Hà Nội giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Sở Y tế tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố giao ban định kỳ, phân công nhiệm vụ, đẩy mạnh phối hợp liên ngành; Ủy ban Nhân dân cấp huyện tập trung chỉ đạo, bố trí nguồn lực quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn, nhất là an toàn thực phẩm đối với bánh Trung thu, bánh, kẹo tại làng nghề; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa chính quyền, cơ quan chức năng, đoàn thể; phát huy trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Thành phố cũng yêu cầu kịp thời thông tin, phản ánh các vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm; tuyên truyền, nêu gương tổ chức, cá nhân thực hiện tốt; cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh, kẹo, bánh Trung thu an toàn để người tiêu dùng lựa chọn; thông tin kịp thời vấn đề bức xúc về an toàn thực phẩm liên quan đến bánh trung thu, bánh, kẹo…

Lãnh đạo thành phố lưu ý các đơn vị chức năng rà soát, thống kê danh sách, thông tin hoạt động các cơ sở hoàn thành trước 25/4, đồng thời các đơn vị triển khai công tác tập huấn, hướng dẫn đối tượng thuộc chuyên đề; kiểm tra, giám sát; xử lý vi phạm và công khai kết quả kiểm tra; cung cấp thông tin đường dây nóng phản ánh sự cố an toàn thực phẩm./.