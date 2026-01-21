Trước các tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Greenland, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk kêu gọi châu Âu thể hiện quyết đoán, tránh để áp lực làm suy yếu lập trường chung của EU.

Trong bản tin hôm nay có những nội dung thông tin đáng chú ý sau: Ba Lan kêu gọi châu Âu cứng rắn trước sức ép của Mỹ về Greenland; Ông Trump viện dẫn vụ đảo Chagos để củng cố yêu sách "thâu tóm” Greenland; Thêm nhiều nước nhận được lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình.

