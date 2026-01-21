Đại hội XIV tiếp tục phiên làm việc thứ ba với nhiều nội dung quan trọng

Sau 2 ngày làm việc tích cực và hiệu quả, tính từ Phiên họp trù bị 19/1, sáng nay 21/1, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV bắt đầu phiên làm việc thứ ba.

Từ sáng sớm, trong những bộ trang phục, lễ phục rạng rỡ, nghiêm trang, 1.586 đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV tiến vào hội trường.

Sau Lễ khai mạc trọng thể sáng 20/1 và một buổi chiều thảo luận các văn kiện Đại hội tại Đoàn, sáng nay các đại biểu làm việc tại Hội trường và bắt đầu các phiên tham luận.

Đại hội XIV có sứ mệnh lịch sử rất to lớn: Không chỉ đề ra mục tiêu, định hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2026-2030, mà còn quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược đối với tương lai và vận mệnh của dân tộc ta trong nhiều thập niên tới, nhằm tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, niềm tự hào, ý chí tự cường dân tộc, khơi thông mọi nguồn lực, mọi động lực phát triển, phát huy sức mạnh Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc 5 châu như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc ta.

Các đại biểu tham dự Đại hội sẽ phát huy cao độ trách nhiệm, trí tuệ và tâm huyết; nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, thảo luận sâu sắc, góp phần quan trọng vào sự thành công của Đại hội./.