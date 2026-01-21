Niềm tin từ Điện Biên hướng về Đại hội XIV của Đảng

Từ kỳ vọng về những quyết sách lớn đến khát vọng đổi thay đời sống, nhân dân Điện Biên gửi gắm niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng, vì mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Những ngày này, đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh Điện Biên theo dõi trực tiếp kỳ họp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng qua các kênh truyền thông.

Không khí theo dõi Đại hội diễn ra trang nghiêm, xúc động, thể hiện niềm tin và kỳ vọng sâu sắc vào sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Theo dõi trực tiếp Đại hội ngay trong giờ làm việc, nhiều cán bộ bày tỏ kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra những quyết sách mang tầm chiến lược, đặc biệt quan tâm tới vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới.

Ông Lỳ Lỳ Xá-Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Điện Biên cho biết, ông cũng như mọi Đảng viên và nhân dân mong muốn Đại hội sẽ bầu ra BCH có tâm, có đức, có tài để đưa ra những quyết sách quyết liệt hơn nữa đưa đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới, đồng thời cũng mong muốn Đại hội đề ra những quyết sách cho các tỉnh miền núi, vùng sâu vùng xa để đồng hành cùng đất nước phát triển mạnh mẽ.) Với các đảng viên đã nghỉ hưu, Đại hội XIV không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại mà còn là nơi gửi gắm trọn vẹn niềm tin vào Đảng, vào con đường phát triển của đất nước.

Bà Phạm Thị Minh Châu-Tổ dân phố 1, phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên cũng cho biết, " tôi cũng như các đảng viên đã từng công tác và nghỉ hưu cũng như đông đảo người dân trên cả nước Việt Nam, chúng tôi đặt niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Qua theo dõi truyền hình trực tiếp Đại hội qua truyền hình, cảm nhận rõ không khí phấn khởi lan tỏa cùng quyết tâm chính trị cao của Đảng trong sự kiện trọng đại này. Người dân chúng tôi cảm nhận niềm tin tuyệt đối và kỳ vọng rất lớn vào những quyết sách của Đảng trong kỳ Đại hội lần thứ XIV này."

Hướng về Đại hội XIV, thế hệ trẻ Điện Biên cũng đặt nhiều kỳ vọng và niềm tự hào. Đại hội được xem là nguồn cổ vũ to lớn, tiếp thêm động lực để thanh niên nỗ lực cống hiến cho quê hương, đất nước.

Niềm tin từ vùng cao, biên giới Điện Biên đang cùng hòa chung niềm tin của cả nước hướng về Đại hội XIV của Đảng.

