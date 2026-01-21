Chuyển đổi số từ cơ sở trong điều kiện chính quyền địa phương 2 cấp

Với tư cách là đại biểu đến từ cơ sở, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đã tham luận về chủ đề “Chuyển đổi số ở cơ sở trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp-Thực tiễn và quyết tâm hành động của phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên."

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã khẳng định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Chuyển đổi số không chỉ là lựa chọn mà là yêu cầu tất yếu, giải pháp đột phá để vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Do đó, ngay từ khi phường Mỹ Hào chính thức đi vào hoạt động theo mô hình mới (ngày 1/7/2025), Đảng ủy phường xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, gắn trực tiếp với trách nhiệm của tập thể Thường trực Đảng ủy và người đứng đầu.

Sau một thời gian hành động đầy tâm huyết và quyết tâm, đến nay, phường Mỹ Hào bước đầu đạt kết quả tích cực trên cả ba trụ cột chuyển đổi số.

Chính quyền số được triển khai sớm và đạt kết quả rõ nét, thực sự trở thành nền tảng vận hành của phường, giúp giảm áp lực cho cán bộ, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân. 100% cán bộ, công chức phường sử dụng hệ thống quản lý văn bản điện tử và chữ ký số.

100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền được tiếp nhận, giải quyết trên môi trường điện tử, cơ bản đã chuyển sang làm việc trên môi trường số. Từ 1/7/2025 đến nay, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tại phường Mỹ Hào đạt 99,9%.

100% hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn. Phần lớn hộ kinh doanh đã sử dụng hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt.

Phường Mỹ Hào bước đầu khởi động, làm việc với các chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ để đặt hàng triển khai các mô hình sáng tạo như Bản đồ số đa phương thức; gắn mã QR nhà ở đô thị, cây xanh; triển khai cảm biến mực nước tại các điểm dễ úng ngập với chi phí thấp để quản lý đô thị; xây dựng mô hình "Tổ dân phố thông minh," quản trị qua các nhóm Zalo/VNeID chính thống để tiếp nhận phản ánh về an ninh, rác thải, điện nước 24/7.

Đặc biệt, chương trình "Bình dân học AI" đã thu hút đông đảo học sinh, sinh viên và hộ kinh doanh tham gia để ứng dụng AI vào sản xuất video marketing và hệ thống giao dịch, bán hàng dựa trên nền tảng số.

Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy cho biết từ thực tiễn đó, phường Mỹ Hào xác định chuyển đổi số trong giai đoạn tới phải được triển khai quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; gắn chặt với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền cơ sở và mang lại giá trị thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.

Phường xác định một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy phường đối với chuyển đổi số; đưa mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số vào nghị quyết, chương trình công tác hằng năm; gắn rõ trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu với kết quả thực hiện. Xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái số, môi trường làm việc số đáp ứng yêu cầu ở cơ sở, trọng tâm là dữ liệu, hạ tầng và các nền tảng, ứng dụng số; đồng thời bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới tư duy và phương thức lãnh đạo, điều hành theo hướng số hóa, minh bạch, hiệu quả; phát triển kinh tế số, xã hội số xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của nhân dân; lấy người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm trung tâm; xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; chú trọng đào tạo kỹ năng số, tư duy dữ liệu và khả năng ứng dụng AI theo hướng thực hành.

Để thúc đẩy quá trình chuyển đổi thực chất, hiệu quả ở cơ sở, trên cơ sở nghiêm túc nghiên cứu, thảo luận và đồng thuận cao với các văn kiện trình Đại hội, nhất là Báo cáo chính trị và dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy đề xuất Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sớm ban hành, tổ chức triển khai đi đôi với tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch triển khai các định hướng, chủ trương của Đại hội XIV của Đảng về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để tạo đột phá, sự chuyển biến rõ nét phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, quản lý nhà nước, quản trị xã hội hiệu quả hơn ở tầm quốc gia và địa phương.

Bên cạnh đó, Trung ương, các cấp, ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sớm phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu (dùng chung, chuyên ngành) cấp quốc gia, cấp ngành, cấp địa phương đồng bộ, thống nhất, kết nối, chia sẻ liên thông; hạ tầng viễn thông, đường truyền tốc độ cao; các hạ tầng, nền tảng, công nghệ chiến lược, các công cụ ứng dụng số dùng chung thống nhất để hỗ trợ cho việc chuyển đổi số của các địa phương./.

