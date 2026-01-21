Hà Tĩnh: Nhiều đơn vị thi công công trình trọng điểm thi đua chào mừng ĐH Đảng

Thi đua chào mừng Đại hội XIV của Đảng, trên các công trình trọng điểm tại Hà Tĩnh, nhiều đơn vị đang tổ chức thi công quyết liệt, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Nhiều dự án mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa và hạ tầng giao thông then chốt được đẩy nhanh, tạo khí thế lao động sôi nổi trên các công trường.

Những ngày này, trên nhiều công trường trọng điểm của Hà Tĩnh, không khí lao động diễn ra khẩn trương, nhịp độ thi công được tăng tốc rõ rệt. Khí thế thi đua được cụ thể hóa bằng tiến độ, chất lượng và hiệu quả công việc hàng ngày của từng đơn vị, từng người lao động.

Tại Dự án tu bổ, tôn tạo khu mộ và khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập ở xã Cẩm Hưng, các hạng mục đang được triển khai đồng loạt. Từ lợp mái ngói, hoàn thiện hệ thống hàng rào, chỉnh trang cảnh quan tổng thể đến trồng cây xanh, tạo không gian trang nghiêm, hài hòa, tất cả đều được tổ chức thi công khẩn trương, liên tục.

Công nhân thi công tại Dự án tu bổ, tôn tạo khu mộ và khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Đây là dự án có tổng mức đầu tư gần 50 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Công trình được khởi công từ tháng 11/2025, với thời gian thi công 110 ngày, nhằm kịp phục vụ Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906-24/4/2026).

Trên công trường, các nhà thầu đã huy động tối đa máy móc, thiết bị, tổ chức nhiều mũi thi công, làm việc liên tục trong ngày. Không khí lao động nghiêm túc, trách nhiệm nhưng cũng đầy phấn khởi thể hiện rõ tinh thần thi đua của đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân.

Kỹ sư Nguyễn Văn Hiếu, Công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Lộc Tài, cho biết dù công việc vất vả, yêu cầu kỹ thuật cao nhưng anh em công nhân đều nỗ lực hết mình. "Tuy làm việc trên công trường, nhưng anh em luôn hướng về Đại hội Đảng, mong Đại hội lựa chọn được những lãnh đạo đủ đức, đủ tài để đưa đất nước ngày càng phát triển, qua đó tạo thêm việc làm, ổn định đời sống cho người lao động," anh Hiếu chia sẻ.

Theo các đơn vị thi công, yêu cầu đặt ra đối với dự án không chỉ là tiến độ; mà còn là chất lượng, mỹ thuật và sự bền vững lâu dài của công trình. Bởi đây còn là không gian bảo tồn, giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Dự án được xác định là công trình có ý nghĩa chính trị, lịch sử, văn hóa sâu sắc, không chỉ tri ân, tôn vinh cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập mà còn là điểm nhấn trong phong trào thi đua lao động sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Việc đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình thể hiện quyết tâm, trách nhiệm của Hà Tĩnh trong việc cụ thể hóa tinh thần Đại hội bằng những phần việc thiết thực, hiệu quả.

Ông Phan Quốc Bảo, Trưởng phòng Quản lý dự án 1 (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đến thời điểm này, các hạng mục chính và khó nhất của dự án đã hoàn thành trên 80% khối lượng.

"Từ tháng 2/2026, chúng tôi sẽ tập trung đẩy nhanh thi công các hạng mục phụ trợ như san nền, hàng rào, cây xanh; đồng thời, phấn đấu đầu tháng 3/2026 bàn giao công trình để tỉnh tổ chức các sự kiện quan trọng nhân dịp Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập," ông Bảo thông tin.

Hiện nay khối lượng thi công Dự án đường trục ngang ven biển Thạch Hà đạt trên 70%. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Khí thế thi đua chào mừng Đại hội XIV của Đảng còn lan tỏa mạnh mẽ tại các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm. Trên toàn tuyến Dự án đường trục ngang ven biển Thạch Hà, các đơn vị thi công đang tổ chức nhiều mũi thi công, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ.

Dự án có tổng mức đầu tư 164 tỷ đồng, được xác định là một trong những công trình hạ tầng quan trọng, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông ven biển. Đến nay, khối lượng thi công đạt khoảng 70%, nhiều hạng mục chính đang được gấp rút hoàn thiện theo kế hoạch.

Theo ông Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh, cùng với việc tổ chức thi công hợp lý, công tác phối hợp giải phóng mặt bằng được thực hiện kịp thời, tạo điều kiện để nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ. Các hạng mục được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, bảo đảm an toàn lao động trong suốt quá trình thi công.

Sau khi hoàn thành, Dự án đường trục ngang ven biển Thạch Hà được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng thay đổi diện mạo hạ tầng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, nhất là trong lĩnh vực du lịch, nuôi trồng thủy sản; đồng thời cải thiện điều kiện giao thông, mở ra cơ hội phát triển cho khu vực ven biển còn nhiều khó khăn.

"Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Trong thời gian diễn ra Đại hội, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các nhà thầu và đội ngũ công nhân trên công trường đều rất phấn khởi, tích cực thi đua lao động để hoàn thành công trình đúng mục tiêu, tiến độ và đạt các tiêu chí đề ra," ông Linh cho biết thêm./.

