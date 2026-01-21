Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2025-2026: Số thí sinh đạt giải của từng đơn vị

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia Trung học phổ thông năm học 2025-2026 diễn ra ngày 25-26/12/2025, với hơn 6.750 thí sinh, tăng 270 so với năm trước. Ngày 19/1/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả thí sinh đạt giải. Xét theo nhóm tỉnh, thành, Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu với 288 em đạt giải, tiếp theo là Ninh Bình (238), Phú Thọ (229), Hải Phòng (208)./.
Thủ tướng biểu dương học sinh đoạt giải tại các kỳ thi quốc tế năm 2025
Sáng 26/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, biểu dương học sinh đoạt giải tại các kỳ thi quốc tế năm 2025.