Các điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội

Dịp Tết Dương lịch, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa trong thời gian 15 phút, từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h ngày 1/1/2026, tại 5 điểm ở 5 phường Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Từ Liêm, Tây Hồ và Hà Đông.

Theo Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết Dương lịch năm 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, dịp Tết Dương lịch, thành phố tổ chức bắn pháo hoa trong thời gian 15 phút, từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h ngày 1/1/2026, tại 5 điểm (6 trận địa) ở 5 phường Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Từ Liêm, Tây Hồ và Hà Đông./.