Các điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội

Theo Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết Dương lịch năm 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, dịp Tết Dương lịch, thành phố tổ chức bắn pháo hoa trong thời gian 15 phút, từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h ngày 1/1/2026, tại 5 điểm (6 trận địa) ở 5 phường Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Từ Liêm, Tây Hồ và Hà Đông./.
Dự báo thời tiết các ngày dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026
Thời tiết dịp Tết Dương lịch có rét ở Bắc Bộ và mưa dông cục bộ tại trung và Nam Bộ, kèm dự báo sương mù, mưa rải rác và nhiệt độ thấp nhất từ 11-17°C.