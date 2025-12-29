Kết quả phong trào thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời

Qua hai năm triển khai, tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 64,5% năm 2020 lên 70% năm 2025, trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt khoảng 29% (so với 24,1% năm 2020).

Qua hai năm triển khai, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được đẩy mạnh, nhiều mô hình “Gia đình học tập," “Dòng họ học tập," “Cộng đồng học tập," “Đơn vị học tập” được phát triển, góp phần hình thành những “Công dân học tập” - nền tảng của xã hội học tập hiện đại.

Chất lượng nguồn nhân lực quốc gia tiếp tục được nâng cao. Tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 64,5% năm 2020 lên 70% năm 2025, trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt khoảng 29% (so với 24,1% năm 2020). Cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực, tỷ lệ lao động trong nông nghiệp giảm từ 28,3% xuống còn khoảng 25%.

Phong trào thi đua đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực, góp phần xây dựng xã hội học tập, xã hội tri thức, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước./.