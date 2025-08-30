Phát triển hệ thống thư viện số, khuyến khích tinh thần học tập suốt đời

Sàn Văn hóa Học và Đọc Việt Nam phối hợp với hơn 300 doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ phát triển hệ thống thư viện số điện tử hỗ trợ 3.321 xã, góp phần đưa tri thức đến cộng đồng cơ sở, khuyến khích tinh thần học tập suốt đời và nuôi dưỡng phong trào văn hóa đọc.

Đó là thông tin ông Nguyễn Ngọc Kim Anh, Tổng Giám đốc Sàn Văn hóa Học và Đọc Việt Nam công bố trong Lễ khởi động Đề án Liên đoàn hợp tác xã điện tử (Liên minh kinh tế số) ngày 29/8 tại Hà Nội.

Đây được xem là giải pháp chuyển đổi số mềm, đồng thời gắn kết phát triển kinh tế với phong trào văn hóa đọc, hướng đến sự phát triển bền vững.

Theo Ban Tổ chức, đây là bước đi thiết thực để lan tỏa tri thức, tạo nền tảng cho xã hội học tập – một trụ cột của phát triển bền vững.

Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, đánh giá cao sáng kiến này, khẳng định đề án sẽ thúc đẩy phong trào văn hóa đọc ở cấp cơ sở, mở ra không gian phát triển mới: Vừa thúc đẩy chuyển đổi số cho hàng triệu hộ kinh doanh, vừa tạo môi trường nuôi dưỡng tri thức và tinh thần đổi mới sáng tạo. Đây cũng là hướng đi phù hợp với văn hóa kinh doanh của người Việt.

Theo ông Đỗ Hồng Quân, thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có chủ trương tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc đọc sách và phát triển văn hóa đọc, góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, hình thành lối sống lành mạnh trong con người, xã hội Việt Nam, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, hướng tới khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, trao bằng khen cho các cá nhân. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo đó, thông qua các hoạt động tuyên truyền về phát triển văn hóa đọc, nhằm tăng cường vận động, khuyến khích các tầng lớp nhân dân, nhất là học sinh, sinh viên, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức xây dựng, duy trì thói quen đọc, định hướng và thúc đẩy xu hướng thị hiếu đọc lành mạnh trong xã hội. Bên cạnh đó, kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong phát triển văn hóa đọc.

Nhân dịp này, ông Đỗ Hồng Quân đã trao Bằng khen của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cho các cá nhân có đóng góp cho văn hóa đọc. Sự ghi nhận này không chỉ khuyến khích sáng tạo trong lĩnh vực văn học nghệ thuật mà còn khẳng định vai trò của văn hóa trong công cuộc phát triển đất nước./.