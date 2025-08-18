Mở cửa không gian văn hóa đọc miễn phí tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám

Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội mới có thêm một không gian văn hóa đọc, mang đến thêm trải nghiệm cho khách tham quan.

Chiều 18/8, tại Hồ Văn, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám ra mắt Không gian văn hóa đọc, đánh dấu bước đi mới trong nỗ lực xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy tinh thần đọc sách và học tập suốt đời.

“Không gian văn hóa đọc Văn Miếu Quốc Tử Giám” được hình thành với mục tiêu kết nối di sản-tri thức-cộng đồng, khuyến khích sự tham gia chủ động của người dân vào đời sống văn hóa.

Không gian đọc tại Hồ Văn đem đến cho độc giả nhiều mảng kiến thức phong phú: Lịch sử, văn hóa Thăng Long-Hà Nội, truyền thống khoa bảng, danh nhân Nho học Việt Nam, văn học nghệ thuật, kỹ năng sống… Đặc biệt, bộ “Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến” của Nhà xuất bản Hà Nội, góp phần khẳng định giá trị tri thức bền vững mà Thăng Long-Hà Nội đã bồi đắp suốt hàng nghìn năm.

Tủ sách phong phú với nhiều mảng kiến thức: Lịch sử, văn hóa Thăng Long-Hà Nội, truyền thống khoa bảng, danh nhân Nho học Việt Nam... (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Không gian văn hóa đọc hiện có gần 1.000 đầu sách do các đơn vị trao tặng cùng số lượng lớn sách luân chuyển từ Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Tiến sỹ Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám cho biết với sự giúp ủng hộ của các nhà xuất bản, nhà sách, Trung tâm văn hóa và Thư viện Hà Nội đã cho ra đời tủ sách với không gian văn hóa đọc phục vụ miễn phí cho công chúng, khách tham quan.

Đây trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng, tạo thành hệ sinh thái cùng với các hoạt động trải nghiệm của Hồ Văn, góp phần đưa Hồ Văn trở thành không gian có nhiều hoạt động phục vụ khách tham quan và đóng góp cho sự phát triển công nghiệp văn hóa của thành phố.

Tiến sỹ Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Việc ra mắt Không gian văn hóa đọc xuất phát từ định hướng phát huy giá trị Hồ Văn, không gian gắn liền với di tích Quốc Tử Giám, đồng thời từng bước biến nơi đây thành “sân chơi tri thức” của Thủ đô.

Điểm đặc biệt của nơi đây là mọi người dân đều có thể tiếp cận, đọc tại chỗ miễn phí. Hình thức phục vụ cởi mở này góp phần hiện thực hóa chủ trương xây dựng xã hội học tập, khuyến khích học tập suốt đời, đồng thời tạo cơ hội để khách tham quan di tích có thêm trải nghiệm sâu sắc hơn.

Không chỉ dừng lại ở việc đọc sách, đây sẽ là nơi tổ chức các hoạt động giao lưu, trải nghiệm sáng tạo gắn với văn hóa đọc và di sản. Mô hình này được kỳ vọng từng bước trở thành không gian văn hóa công cộng tiêu biểu, góp phần phát triển các sản phẩm công nghiệp văn hóa và du lịch đặc sắc của Thủ đô./.

