Tây Ninh: Hỗ trợ 100 triệu đồng cho mỗi giáo viên được tuyển dụng ở xã biên giới

Ngày 29/12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm thông qua 10 nghị quyết quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội năm 2026.

Các nghị quyết nổi bật được thông qua gồm: Nghị quyết về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách Trung ương trong nước; Nghị quyết Quy định chế độ hỗ trợ cho người được tuyển dụng vào làm giáo viên tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Nghị quyết về quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Nghị quyết quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ để phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Cùng với đó là Nghị quyết về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách Trung ương trong nước cho dự án Nâng cấp, hoàn thiện các nền tảng số phục vụ phát triển dữ liệu số của tỉnh; triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số ngành Khoa học và Công nghệ và mở rộng hạ tầng công nghệ thông tin tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu với số tiền trên 348 triệu đồng.

Đáng chý ý là Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ cho người được tuyển dụng vào làm giáo viên tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Đối tượng được hỗ trợ một lần khi bảo đảm các điều kiện: được tuyển dụng vào làm giáo viên tại các cơ sở giáo dục công lập ở tỉnh; có cam kết thời gian phục vụ là 6 năm kể từ ngày có quyết định tuyển dụng vào làm giáo viên và chấp hành sự phân công công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

Cụ thể, tỉnh hỗ trợ 100 triệu đồng/người đối với người được tuyển dụng vào làm giáo viên tại các cơ sở giáo dục thuộc các xã biên giới; 60 triệu đồng/người đối với người được tuyển dụng vào làm giáo viên tại các cơ sở giáo dục thuộc các xã còn lại; 30 triệu đồng/người đối với người được tuyển dụng vào làm giáo viên tại các cơ sở giáo dục thuộc các phường.

Trường hợp đối tượng áp dụng vừa đáp ứng đủ điều kiện hỗ trợ theo nghị quyết này vừa đáp ứng đủ điều kiện hỗ trợ theo các chính sách khác thì chỉ hưởng theo một chế độ hỗ trợ cao nhất.

Bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng cho biết Nghị quyết về quy định Bảng giá đất ở tỉnh Tây Ninh là nội dung quan trọng, tác động lớn đến đời sống của các tầng lớp nhân dân và thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển triển nhanh, bền vững. Nội dung này đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, tiếp thu hoàn thiện nhiều lần, tạo được sự đồng thuận cao, để thông qua kỳ họp lần này, làm cơ sở để áp dụng thực hiện từ ngày 1/1/2026 theo luật định.

Trong quá trình được tổ chức thực hiện, tỉnh sẽ tiếp tục được rà soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung cho sát với điều kiện thực tiễn tại địa phương.

Để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ngành, các cấp khẩn trương triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Thường trực Hội đồng Nhân dân, các Ban, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh quan tâm, phối hợp triển khai và tăng cường giám sát việc thực hiện để các nghị quyết phát huy hiệu quả thiết thực, phục vụ nhân dân và sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh năm 2026 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030.

Với sự chuẩn bị đầy đủ các nội dung để triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu của năm mới, Hội đồng Nhân dân tỉnh tin tưởng rằng với sự quyết tâm, đoàn kết, thống nhất, toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp sẽ tiếp tục năng động, sáng tạo, nỗ lực thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030./.

