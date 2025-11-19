Nghệ An: Lần đầu tuyển dụng giáo viên theo mô hình chính quyền hai cấp

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa có thông báo quyết định tuyển dụng 829 biên chế bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và nhân viên trường học theo văn bản số 278/TB-SGD&ĐT ngày 14/11/2025.

Đây là đợt tuyển dụng đầu tiên trong năm học 2025-2026 nhằm bảo đảm đội ngũ nhà giáo và nhân viên giáo dục đủ về số lượng, đúng cơ cấu, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục tại tỉnh.

Cụ thể, Sở sẽ tuyển 780 giáo viên trực tiếp đứng lớp, trong đó có 198 chỉ tiêu cho bậc mầm non, 249 chỉ tiêu cho bậc tiểu học và 284 chỉ tiêu cho bậc trung học cơ sở.

Đặc biệt, đợt này, Sở tuyển dụng 49 chỉ tiêu nhân viên ở các nhà trường như kế toán viên trung cấp, văn thư viên trung cấp, thư viện hạng 4, viên chức thiết bị, thí nghiệm, y tế trường học, giáo vụ.

Sở Giáo dục và Đào tạo nhận hồ sơ tuyển dụng từ ngày 15/11-14/12, bắt đầu xét tuyển từ ngày 15/12.

Việc xét tuyển đợt 1 dự kiến hoàn thành trước ngày 20/1/2026.

Đây là lần đầu tiên tại Nghệ An, việc tuyển dụng giáo viên ở bậc mầm non, tiểu học và trung học cơ sở được giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Trong đợt này, ứng viên thuộc các diện ưu tiên theo quy định được cộng điểm vào kết quả vòng 2, gồm: Anh hùng Lực lượng vũ trang, thương binh (7,5 điểm); người dân tộc thiểu số, sỹ quan xuất ngũ, con liệt sỹ... (5 điểm); người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an, thanh niên xung phong (2,5 điểm); cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở (1,5 điểm).

Nếu thí sinh thuộc nhiều diện ưu tiên chỉ được tính mức cao nhất.

Đối với các vị trí sau khi xét tuyển thu hút và xét tuyển hợp đồng theo Nghị định 06/2018/NĐ-CP vẫn còn chỉ tiêu, Hội đồng sẽ xem xét tuyển người có kết quả thấp hơn liền kề ở các vị trí tương đương. Kết quả xét tuyển không được bảo lưu cho kỳ sau.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định 3235/QĐ-UBND giao hơn 43.000 biên chế viên chức cho các cơ sở giáo dục năm 2025, phân bổ dựa trên số học sinh và số viên chức hiện có.

Sau khi được giao nhiệm vụ điều động, luân chuyển và tuyển dụng giáo viên theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Sở Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu tất cả các trường rà soát, báo cáo nhu cầu tuyển dụng, căn cứ vào số liệu giáo viên hiện có và số lượng biên chế đã được giao trong năm học. Qua thống kê ban đầu, nhiều trường có nhu cầu tuyển dụng từ 5-10 giáo viên./.

