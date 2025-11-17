Đại biểu Quốc hội: Trao quyền tuyển dụng giáo viên cho sở giáo dục là phù hợp

Quyền tuyển dụng, điều động giáo viên là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm nêu ý kiến trong phiên thảo luận tại tổ sáng nay, 17/11, về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Tại Điều 3 của dự thảo nghị quyết quy định: “Giám đốc sở giáo dục và đào tạo thực hiện thẩm quyền tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển, biệt phái nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh, bảo đảm thống nhất quản lý của Nhà nước, phù hợp với quy định của pháp luật.”

Khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên

Đại biểu Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội) cho rằng việc trao quyền tuyển dụng, điều động giáo viên từ mầm non đến trung học phổ thông cho sở giáo dục và đào tạo là phù hợp. Điều này sẽ khắc phục được tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ mà không thể điều động như hiện nay. Bên cạnh đó, việc sở tổ chức tuyển dụng sẽ đảm bảo mặt bằng về chất lượng nguồn nhân lực giáo viên cho cả địa phương.

“Việc này cũng giúp các giáo viên thuận lợi hơn trong ứng tuyển. Họ sẽ không phải làm nhiều hồ sơ để dự tuyển ở nhiều nơi,” ông Cường nói.

Cùng quan điểm này, đại biểu Nguyễn Thị Lan (đoàn Hà Nội) cho rằng việc trao quyền tuyển dụng cho các sở giáo dục và đào tạo là rất đúng đắn để tháo gỡ nút thắt vấn đề giáo viên. Phân tích cụ thể hơn, đại biểu Nguyễn Tuấn Thịnh (đoàn Hà Nội) cho hay nếu giao việc tuyển dụng giáo viên cho uỷ ban nhân dân cấp xã/phường sẽ không khả thi vì không đủ đội ngũ nhân lực để tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, đại biểu Thịnh cũng đề nghị khi tuyển dụng phải gắn với địa bàn. Giáo viên khi dự tuyển phải đăng ký rõ dự tuyển vào cơ sở giáo dục nào, không phải tuyển dụng chung sau đó sở điều động và bố trí vì hiện nay địa bàn một tỉnh rất rộng.

Các đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội thảo luận tại tổ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

“Theo Luật Giáo dục, sở chỉ quản lý các trường trung học phổ thông trở lên, từ trung học cơ sở trở xuống do xã quản lý nên trao quyền điều động cho cấp sở là chưa hợp lý. Để tránh bị chồng chéo, vướng mắc, tôi đề nghị sở giáo dục tổ chức tuyển dụng nhưng bố trí, điều động, biệt phái, phân công cán bộ quản lý, giáo viên thuộc cấp xã. Việc phân công công việc, thay đổi vị trí việc làm với nhà giáo và nhân viên trong cơ sở giáo dục phải giao cho nhà trường,” đại biểu Nguyễn Tuấn Thịnh nói.

Vẫn nhiều băn khoăn

Cho rằng việc giao giám đốc sở giáo dục tuyển dụng giáo viên là biện pháp tốt nhằm khắc phục thừa, thiếu giáo viên cục bộ ở các địa phương, nhưng các đại biểu cũng nhiều băn khoăn.

Đại biểu Tao Văn Giót (đoàn Lai Châu) lo ngại điều này trái với tinh thần phân cấp phân quyền mạnh cho địa phương. Theo đó, đại biểu đề nghị nên giao thẩm quyền tuyển dụng mầm non, tiểu học, trung học cơ sở về cho cấp xã để chủ động và gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Tuy nhiên, từ thực tế địa phương, đại biểu Sùng A Lềnh (đoàn Lào Cai) cho rằng nếu giao quyền tuyển dụng cho cấp xã sẽ là thách thức với các xã khu vực khó khăn. “Nếu để xã tuyển dụng thì sẽ rất khó để thu hút được những ứng viên sẵn sàng đi vào những vùng khó khăn, thậm chí là phải chuyển sang xét tuyển chứ không phải thi tuyển,” đại biểu Sùng A Lềnh nói. Theo đó, đại biểu Sùng A Lềnh cho rằng việc sở giáo dục và đào tạo tuyển dụng và điều động giáo viên là phù hợp, nhất là với các địa phương vùng khó như Lào Cai. Từ thực tế này, đại biểu Sùng A Lềnh cũng kiến nghị cần có cơ chế chính sách đặc thù riêng, đủ mạnh để lôi kéo giáo viên về vùng khó khăn.

Ở góc nhìn khác, đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương (đoàn Khánh Hòa) cho rằng dự thảo nghị quyết trao quyền tuyển dụng và điều động cho giám đốc sở giáo dục nhưng chưa quy định rõ cơ chế xử lý đối với cá nhân nếu để xảy ra tiêu cực, nhũng nhiễu, lạm quyền, trách nhiệm giải trình của người đứng đầu. Điều này làm tiềm ẩn các nguy cơ. Vì vậy, đại biểu Hương đề nghị dự thảo nghị quyết cần bổ sung cơ chế giám sát, minh bạch hóa bằng cách xây dựng cơ sở dữ liệu nhân sự, công khai chỉ tiêu, danh sách trúng tuyển, tiêu chí điều động, và thiết kế cơ chế thanh tra độc lập./.

Thiếu gần 5.000 giáo viên, Thành phố Hồ Chí Minh đẩy nhanh tuyển dụng Ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều giải pháp cấp bách để gỡ khó, đẩy nhanh tuyển dụng kịp thời có đủ đội ngũ khi năm học mới 2025-2026 đang đến gần.