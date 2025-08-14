Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu tuyển giáo viên cho năm học 2025-2026

Ngày 14/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng hơn 6.000 giáo viên cho các trường công lập từ bậc Mầm non đến Trung học phổ thông, trực thuộc Sở và trực thuộc Ủy ban Nhân dân phường, xã, đặc khu trên địa bàn, đợt 1 năm học 2025-2026.

Theo thông báo, 244 trường công lập thuộc Sở có nhu cầu tuyển 671 giáo viên, trong đó khu vực 1 (Thành phố Hồ Chí Minh cũ) cần tuyển 460 giáo viên; khu vực 2 (tỉnh Bình Dương cũ) cần tuyển 157 giáo viên; khu vực 3 (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) tuyển 54 giáo viên.

Cùng với đó, các trường công lập thuộc Ủy ban Nhân dân phường, xã, đặc khu trên địa bàn có nhu cầu tuyển 5.726 giáo viên (bậc Mầm non tuyển 615 giáo viên; bậc Tiểu học 2.040 giáo viên; bậc Trung học cơ sở tuyển 3.071 giáo viên); trong đó khu vực 1 cần tuyển 3.089 giáo viên, khu vực 2 tuyển 1.990 giáo viên, khu vực 3 tuyển 647 giáo viên.

Mỗi vị trí việc làm có tiêu chuẩn, điều kiện riêng, nhưng điều kiện chung với giáo viên bậc Mầm non là có bằng tốt nghiệp từ Cao đẳng sư phạm trở lên.

Vị trí giáo viên các bậc Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông yêu cầu phải có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên; trường hợp có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp nhưng không thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Công tác tuyển dụng giáo viên của thành phố được thực hiện qua 2 vòng. Trong đó, vòng 1 xét hồ sơ đăng ký theo yêu cầu vị trí việc làm; nếu đáp ứng, người dự tuyển tiếp tục tham dự vòng 2 thi thực hành nghiệp vụ chuyên ngành.

Theo kế hoạch, bắt đầu từ tháng 10, Thành phố sẽ có giáo viên mới nhận nhiệm vụ tại các trường.

Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển giáo viên từ ngày 14/8 đến 12/9. Dự kiến, từ ngày 15-18/9, Sở công bố kết quả xét tuyển vòng 1 và tổ chức thi vòng 2 từ 22-25/9; kết quả tuyển dụng sẽ được công bố trong thời gian từ 25-27/9 và từ ngày 1/10 đến 5/11, người trúng tuyển sẽ đến các trường nhận nhiệm vụ.

Những năm trước, căn cứ nhu cầu thực tế, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện tổ chức tuyển dụng giáo viên cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc nhằm bổ sung, ổn định nhân sự cho năm học tiếp theo.

Các quận, huyện tổ chức tuyển dụng giáo viên cho bậc Mầm non đến Trung học cơ sở; Sở Giáo dục và Đào tạo tuyển giáo viên cho bậc Trung học phổ thông. Năm nay, thực hiện tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, Sở tổ chức tuyển dụng giáo viên cho tất cả các bậc học từ Mầm non đến Trung học phổ thông.

Sau hợp nhất, năm học 2025-2026, Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 2,5 triệu học sinh từ Mầm non đến Trung học phổ thông (tăng hơn 39.600 học sinh so với năm học trước). Toàn thành phố có hơn 3.500 trường học từ bậc Mầm non tới Trung học phổ thông và gần 3.400 nhóm, lớp mẫu giáo độc lập tư thục; số giáo viên các cấp lên tới hơn 110.000 người.

Cùng với việc thiếu giáo viên ở một số bộ môn diễn ra nhiều năm nay do không tuyển được, năm học mới này, Thành phố dự kiến đưa vào sử dụng thêm nhiều trường học mới, do đó nhu cầu tuyển dụng giáo viên tăng lên.

Ở thời điểm năm học mới đang rất gần, tuyển giáo viên mới là vấn đề nóng được các địa phương, trường học đặc biệt quan tâm, với mong muốn kịp thời bổ sung đội ngũ đảm bảo nhiệm vụ dạy học.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cùng với tuyển dụng giáo viên mới, trước mắt, ngành Giáo dục tiếp tục vận động, thuyên chuyển giáo viên theo nguyện vọng để giải quyết tình trạng thừa-thiếu giáo viên cục bộ ở một số môn, một số khu vực, trường học.

Riêng việc điều động giáo viên giải quyết căn cơ vấn đề thừa-thiếu giáo viên cục bộ sẽ được thực hiện khi Luật Nhà giáo có hiệu lực từ 1/1/2026./.

Thiếu gần 5.000 giáo viên, Thành phố Hồ Chí Minh đẩy nhanh tuyển dụng Ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều giải pháp cấp bách để gỡ khó, đẩy nhanh tuyển dụng kịp thời có đủ đội ngũ khi năm học mới 2025-2026 đang đến gần.