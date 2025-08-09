Thành phố Hồ Chí Minh tuyển bổ sung hơn 4.800 giáo viên cho năm học mới

Sau hợp nhất, dự kiến năm học 2025-2026, Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 2,5 triệu học sinh từ mầm non đến phổ thông (tăng hơn 39.600 học sinh so với năm học trước).

Toàn thành phố có hơn 3.500 trường học từ mầm non tới trung học phổ thông và gần 3.400 nhóm, lớp mẫu giáo độc lập tư thục; số giáo viên các cấp lên tới hơn 110.000 người. Quy mô giáo dục lớn, học sinh tăng, kéo theo nhu cầu về trường lớp, đội ngũ tăng lên.

Để đáp ứng chỗ học trong bối cảnh học sinh tăng, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ đưa vào sử dụng 1.287 phòng học mới từ nguồn ngân sách thành phố; khoảng 200 phòng từ nguồn xã hội hóa.

Rà soát nhu cầu của các trường học trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết năm học mới 2025-2026, toàn thành phố cần tuyển thêm 4.865 giáo viên từ mầm non đến trung học phổ thông.

Sở đã gửi văn bản lấy ý kiến các sở ngành và 168 phường, xã, đặc khu về việc ủy quyền cho Sở tổ chức tuyển dụng giáo viên năm học mới. Sau đó, Sở sẽ trình Ủy ban Nhân dân Thành phố phê duyệt và ban hành quyết định uỷ quyền cho Sở tuyển dụng.

Trên cơ sở đó, Sở sẽ ban hành kế hoạch tuyển dụng giáo viên để kịp chuẩn bị đội ngũ cho năm học mới. Tuy nhiên, nhanh nhất cũng phải đến cuối tháng 9 mới hoàn thành việc tuyển dụng giáo viên.

Những năm trước, căn cứ nhu cầu tuyển dụng viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, các địa phương và Sở tổ chức tuyển dụng giáo viên và nhân viên nhằm bổ sung, ổn định nhân sự cho năm học tiếp theo. Các quận, huyện tổ chức tuyển dụng giáo viên cho bậc mầm non đến trung học cơ sở; Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyển dụng cho bậc trung học phổ thông.

Báo cáo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2024-2025 và công tác chuẩn bị năm học mới 2025-2026 cho thấy đội ngũ giáo viên thành phố đã đảm bảo đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ; có ý thức trách nhiệm trong công tác chuyên môn, có ý thức và tinh thần cầu tiến, tự giác học tập nâng cao trình độ, thực hiện đổi mới phương pháp dạy học. Việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đảm bảo theo quy định và phù hợp với thực tế từng địa phương.

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng thiếu giáo viên cục bộ ở một số môn học, một số trường, một số địa phương, đặc biệt là thiếu giáo viên các môn Ngoại ngữ, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật, Công nghệ, Giáo dục thể chất.

Các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và một số cơ sở giáo dục tại khu vực 2 (tỉnh Bình Dương cũ) còn nhiều khó khăn trong tuyển giáo viên. Năm vừa qua, tổng nhu cầu tuyển dụng giáo viên của thành phố là 5.762, số trúng tuyển là 2.556, thiếu 2.215 viên chức. Những khó khăn, tồn tại này đã làm ảnh hưởng nhất định đến việc thực hiện công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo, công tác đào tạo bồi dưỡng theo các mục tiêu xây dựng đội ngũ.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết để giải quyết vấn tình trạng này, cùng với tuyển dụng giáo viên mới, trước mắt ngành tiếp tục vận động, thuyên chuyển giáo viên theo nhu cầu.

Việc điều động giáo viên để giải quyết tình trạng thừa thiếu cục bộ sẽ được thực hiện khi Luật Nhà giáo có hiệu lực từ 1/1/2026. Luật này sẽ tạo thuận lợi cho công tác tuyển dụng, điều động, thuyên chuyển giáo viên đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế địa phương, trường lớp./.

