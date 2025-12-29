Quân đội Hàn-Mỹ tiến hành tập trận thực địa chung

Ngày 29/12, quân đội Hàn Quốc thông báo đã hoàn thành tất cả các các cuộc tập trận huấn luyện thực địa chung với Mỹ, một phần của cuộc tập trận Lá chắn Tự do Ulchi thường niên.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc xác nhận đã hoàn thành 22/40 cuộc tập trận thực địa mà hai đồng minh quyết định lùi lại một tháng vào tháng 8.

Những nội dung diễn tập đã hoàn thành bao gồm đổ bộ đường không chiến thuật phối hợp, cứu hộ, huấn luyện hỗ trợ bảo dưỡng thiết bị và tập trận bắn đạn thật.

Hội đồng cho biết 2 trong số các cuộc tập trận, bao gồm cả diễn tập khắc phục thiệt hại tại sân bay, đều do quân đội Hàn Quốc thực hiện.

Trước đó, Hàn Quốc và Mỹ đã quyết định hoãn một phần các cuộc tập trận thực địa, viện dẫn “nhiều yếu tố,” như thời tiết nắng nóng và lợi ích của việc phân bổ những hoạt động như vậy trong suốt cả năm để tăng cường năng lực sẵn sàng chiến đấu./.