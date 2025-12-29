Kết quả nổi bật của phong trào Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát

Các bộ, ngành, địa phương đã tiến hành một Chiến dịch thần tốc, hỗ trợ hơn 2,7 triệu ngày công với hơn 454.000 lượt người tham gia, hoàn thành xóa 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước.

Chỉ sau 1 năm 4 tháng phát động phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025” và sau hơn 10 tháng phát động chiến dịch “450 ngày đêm cao điểm xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025,"

Ban Chỉ đạo Trung ương, các bộ, ngành, địa phương đã tiến hành một Chiến dịch thần tốc, huy động được trên 24.700 tỷ đồng (trong đó người dân đóng góp và huy động nguồn lực xã hội hóa chiếm gần một nửa với gần 12.300 tỷ đồng), hỗ trợ hơn 2,7 triệu ngày công với hơn 454.000 lượt người tham gia, hoàn thành xóa 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước.

Đến ngày 26/8/2025 cơ bản hoàn thành mục tiêu chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, một “công trình quốc gia đặc biệt” của “Ý Đảng, lòng dân” đã về đích sớm 4 tháng so với mục tiêu ban đầu của chiến dịch và trước 5 năm 4 tháng so với mục tiêu trong Nghị quyết 42 của Đảng, thiết thực chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng./.