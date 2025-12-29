Phú Thọ khởi công dự án nhà ở xã hội Ngọc Hà

Ngày 29/12, tại phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ diễn ra lễ khởi công dự án khu nhà ở xã hội Ngọc Hà. Dự án khu nhà ở xã hội Ngọc Hà được Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất theo quy định với mục tiêu xây dựng khu nhà ở xã hội khang trang, đồng bộ và được Nhà nước hỗ trợ về giá theo chính sách nhà ở xã hội.

Đây là dự án nhà ở xã hội thứ 9 được khởi công xây dựng trong năm 2025 và là dự án thứ 4 sau khi hợp nhất tỉnh Phú Thọ mới.

Dự án khu nhà ở xã hội Ngọc Hà được xây dựng trên diện tích 2.481m², với hệ thống hạ tầng kỹ thuật được thiết kế đồng bộ, quy mô 15 tầng nổi, 1 tầng hầm. Tổng mức đầu tư dự kiến là hơn 286,6 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý 2 năm 2028.

Dự án hoàn thành sẽ cung cấp 225 căn hộ nhà ở xã hội, đáp ứng một phần nhu cầu nhà ở có giá hợp lý cho nhân dân, cán bộ, công nhân trên địa bàn, góp phần hoàn thiện một khu ở có vị trí thuận lợi, có cơ sở hạ tầng, cảnh quan đô thị được đầu tư xây dựng đồng bộ theo quy hoạch, đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội cho địa phương.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Vũ Việt Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh: Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ đã không ngừng nỗ lực khơi thông các nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển các khu công nghiệp, khu đô thị mới, từng bước nâng cao chất lượng đô thị và đời sống nhân dân.

Đặc biệt, tỉnh Phú Thọ luôn quan tâm đến an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người lao động có thu nhập trung bình và thu nhập thấp, tạo điều kiện để người dân an cư, ổn định cuộc sống và yên tâm lao động, sản xuất.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Vũ Việt Văn biểu dương sự nỗ lực quyết tâm của nhà đầu tư, các Sở, ban, ngành của tỉnh, phường Thanh Miếu và các cơ quan liên quan đã phối hợp, tạo điều kiện hoàn tất các thủ tục để đảm bảo điều kiện khởi công xây dựng công trình.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực để triển khai thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ như đã cam kết với giá thành hợp lý, tuân thủ đúng quy định của pháp luật về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường và các quy định của pháp luật có liên quan./.

