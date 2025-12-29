Quảng Ninh: Chủ trương xây cầu kết nối các đảo ở 2 đặc khu

Ngày 29/12, đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh) tổ chức Lễ khánh thành, khởi công và thông xe kỹ thuật 15 công trình, dự án quan trọng với tổng mức trên 2.300 tỷ đồng; trong đó, có khởi công Dự án Cầu bắc qua luồng sông Mang, xã Quan Lạn với mục tiêu cầu kết nối đảo Minh Châu-Quan Lạn và đảo Bản Sen để từng bước xóa bỏ sự chia cắt giữa các xã đảo, giải quyết vấn đề cấp bách về giao thông, tạo điều kiện phát triển du lịch, dịch vụ và logistics liên vùng biển đảo.

Bí thư Đảng ủy Vân Đồn Cao Tường Huy cho hay, dự án cầu bắc qua luồng sông Mang, xã Quan Lạn được triển khai từ lâu, nay đã đủ điều kiện để khởi công nhằm kết nối đảo Minh Châu-Quan Lan với đảo Bản Sen.

Dự án cầu bắc qua sông Mang có quy mô dài 967,4 m, mặt cắt ngang cầu rộng 12m. Dự án có điểm đầu đấu nối với tuyến đường Bản Sen-Tân Lập (thuộc địa phận xã Quan Lạn), điểm cuối đấu nối vào Km6+195 trên tuyến đường xuyên đảo Minh Châu-Quan Lạn (xã Quan Lạn). Tổng mức đầu tư dự án cầu khoảng hơn 600 tỷ đồng, dự kiến được thực hiện trong 20 tháng.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ XIV tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025- 2030, tỉnh Quảng Ninh đang tập trung nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng tuyến giao thông kết nối liên đảo ở đặc khu Vân Đồn; trong đó có 9 cây cầu, với tổng chiều dài là 14,2km; xây mới 22km đường xây dựng mới và nâng cấp, mở rộng 22km đường Tân Lập-Bản Sen hiện nay.

Quảng Ninh xây dựng 2 phương án đầu tư, theo đó phương án 1, chiều rộng của cả cầu và đường là 12m, có tổng vốn đầu tư khoảng 8.570 tỷ đồng. Theo phương án này, 9 cây cầu, với tổng chiều dài 14,2km, có tổng vốn đầu tư khoảng 7.100 tỷ đồng; 22km đường làm mới có vốn đầu tư khoảng 990 tỷ đồng và 440 tỷ đồng để mở rộng 22km đường Tân Lập-Bản Sen hiện nay.

Phương án 2, chiều rộng của cả cầu và đường là 24m, tổng vốn đầu tư 17.160 tỷ đồng; trong đó, chi phí xây dựng 9 cây cầu là khoảng 14.200 tỷ đồng; khoảng 2.000 tỷ đồng cho 22km đường xây dựng mới và 960 tỷ đồng để mở rộng 22km đường Tân Lập-Bản Sen hiện nay.

Tỉnh Quảng Ninh đang tập trung xây dựng, triển khai Đề án đặc khu Vân Đồn trở thành đặc khu kinh tế thế hệ mới ngang tầm khu vực và toàn cầu, là trung tâm công nghiệp giải trí, công nghiệp văn hóa có casino, du lịch biển đảo cao cấp, dịch vụ tổng hợp đẳng cấp quốc tế; phát triển mạnh logistics, hàng hải, thương mại tự do, công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái và kinh tế số.

Cùng với Vân Đồn, đặc khu Cô Tô dự kiến xây dựng cầu vượt biển kết nối đảo Cô Tô lớn và đảo Thanh Lân của đặc khu này với chiều dài khoảng 2km. Bí thư Đảng ủy đặc khu Cô Tô Lê Ngọc Hân cho biết, dự kiến dự án cầu vượt biển này sẽ được thực hiện từ năm 2027-2029.

Đảo Thanh Lân có diện tích khoảng 27km², là đảo lớn nhất trong quần đảo Cô Tô, giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng ở vịnh Bắc Bộ. Trên đảo có khoảng 1.600 người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt hải sản và bắt đầu khai thác du lịch. Các bãi biển, điểm tham quan du lịch trên đảo Thanh Lân vẫn giữ nguyên vẻ đẹp hoang sơ vốn có.

Du lịch, dịch vụ ở đặc khu Cô Tô phát triển mạnh. Nhu cầu tham quan du lịch giữa đảo Cô Tô lớn và đảo Thanh Lân là rất lớn, đặc biệt là du khách quốc tế. Việc đầu tư xây dựng cầu nối đảo Thanh Lân và Cô Tô Lớn góp phần rút ngắn thời gian di chuyển từ vài chục phút đi tàu xuống còn vài phút đi xe, giúp ổn định đời sống nhân dân và biến Thanh Lân thành trung tâm du lịch mới của huyện đảo.

Hiện, phương tiện đi lại giữa 2 đảo này là thuyền, đò, với thời gian một chiều là khoảng 20-30 phút trong điều kiện thời tiết bình thường. Những ngày sóng to, gió lớn việc di chuyển thường bị gián đoạn, ảnh hưởng đến hoạt động tham quan du lịch, khám phá đảo Thanh Lân.

Chủ trương xây dựng các cầu kết nối các đảo trên địa bàn 2 đặc khu Vân Đồn, Cô Tô là một chiến lược mang tính đột phá của tỉnh Quảng Ninh nhằm xóa bỏ sự chia cắt về địa lý, thúc đẩy kinh tế biển và đảm bảo an ninh quốc phòng./.

