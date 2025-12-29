Bàn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cứu trợ và giảm nghèo bền vững

Ngày 29/12, tại Hà Nội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị-Tọa đàm với chủ đề "Nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững và cứu trợ: Kinh nghiệm và giải pháp."

Tại Hội thảo, ông Cao Xuân Thạo, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Công tác xã hội Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, với những kết quả đạt được trong thời gian qua về công tác giảm nghèo và cứu trợ, Mặt trận Tổ quốc như một chiếc cầu nối vững chãi, không chỉ giúp chuyển tải những tấm lòng hảo tâm đến đúng địa chỉ đang cần, mà còn tạo nhịp cầu để người nghèo bước qua khó khăn, tự tin vươn lên trong cuộc sống. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giảm nghèo và cứu trợ vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần được nhìn nhận thẳng thắn.

Cần nghiên cứu xây dựng trung tâm điều phối cứu trợ

Tại Hội nghị-Tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận làm rõ thực trạng tình hình triển khai công tác vận động hỗ trợ giảm nghèo và công tác vận động cứu trợ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thời gian qua; chỉ ra những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Ông Trần Sỹ Pha, Trưởng ban Công tác xã hội và Quản lý thảm họa Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Ông Trần Sỹ Pha, Trưởng ban Công tác xã hội và Quản lý thảm họa Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân về công tác cứu trợ, khuyến cáo người dân ưu tiên cứu trợ những gì người dân cần trong giai đoạn cứu trợ khẩn cấp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

"Các địa phương cần nghiên cứu xây dựng các trung tâm điều phối cứu trợ tại các vùng có thiên tai xảy ra trên diện rộng. Những thông tin về nhu cầu cứu trợ của từng địa phương được cập nhật hàng ngày tới trung tâm này, từ đó thuận tiện cho việc điều phối nguồn lực đáp ứng nhu cầu của người dân ở vùng cần cứu trợ," ông Trần Sỹ Pha đề xuất.

Chia sẻ về kinh nghiệm thực tiễn từ địa phương, ông Trần Văn Lượng, Trưởng ban Tuyên giáo và Công tác xã hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh cho biết, thời gian qua, hệ thống nhà văn hoá cộng đồng ở tỉnh Hà Tĩnh được xây dựng đang phát huy hiệu quả rõ rệt trong phòng, chống thiên tai.

“Không chỉ là nơi tổ chức sinh hoạt văn hoá, những công trình kiên cố này là nơi bảo vệ an toàn cho người dân mỗi khi mưa lũ về. Các nhà văn hoá còn có thể trở thành điểm trung chuyển hàng cứu trợ. Những bao gạo, thùng mì, nước uống, áo phao, thuốc men được tập kết tại đây rồi phân phát đến từng hộ dân đang bị cô lập,” ông Lượng thông tin thêm và đề xuất nhân rộng mô hình này tại các địa phương trong thời gian tới.

Ông Trần Văn Lượng, Trưởng ban Tuyên giáo và Công tác xã hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh phát biểu. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Cần sửa đổi hành lang pháp lý

Tại Hội nghị-Tọa đàm, đại biểu tham dự từ 15 địa phương cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Qua tổng hợp từ Mặt trận Tổ quốc các địa phương, trong triển khai Nghị định 93/2021/NĐ-CP vẫn còn một số bất cập, như: chồng chéo về cấp hành chính, thời gian phân phối quá ngắn, chưa có cơ chế tài chính cho chi phí quản lý, đối tượng thụ hưởng còn hạn chế… dẫn đến một số khó khăn trong thực hiện các hoạt động cứu trợ xã hội tại các địa phương.

Hầu hết các ý kiến của các đại biểu từ 15 địa phương mong muốn việc sửa đổi sẽ phù hợp với việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay và sẽ khắc phục một số bất cập quy định trong Nghị định 93/2021/NĐ-CP.

Theo đó, về nguyên tắc tổ chức vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện, đại biểu mong muốn sửa đổi như sau: “Tiếp nhận, phân phối và sử dụng tiền, hiện vật đóng góp để khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố và hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đảm bảo kịp thời, hiệu quả, công bằng, công khai, đúng mục đích, đối tượng; có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các cơ quan, bộ, ngành, địa phương, tổ chức và cá nhân có liên quan; có sự tham gia giám sát của Mặt trận tổ quốc và Nhân dân tại cơ sở."

Về đối tượng áp dụng, dự thảo sửa đổi như sau: “Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia vận động, tiếp nhận đóng góp tự nguyện từ quốc tế trong các tình huống khẩn cấp về thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.”

Về kêu gọi, vận động đóng góp tự nguyện, đại biểu đề xuất bổ sung khoản 7 tại Điều 6: “Khi có thiên tai, dịch bệnh, sự cố nghiêm trọng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp là đầu mối phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong vận động và phân phối nguồn đóng góp tự nguyện”.

Về Quản lý tài chính, xây dựng, chế độ báo cáo, đề xuất bổ sung: “Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham gia giám sát độc lập toàn bộ quá trình vận động, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện để khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố và hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân phải gửi báo cáo kết quả vận động và phân phối về Mặt trận Tổ quốc tại địa phương được hỗ trợ để tổng hợp, giám sát.”

Tiếp thu các ý kiến tham luận của đại biểu, ông Cao Xuân Thạo nhấn mạnh, đây là những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, là căn cứ để Ban Công tác xã hội tập hợp, tham mưu trình Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện các giải pháp và cơ sở pháp lý trong triển khai hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững và hoạt động cứu trợ trong thời gian tới./.

