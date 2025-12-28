Đắk Lắk: Bàn giao 5 căn nhà đầu tiên trong 'Chiến dịch Quang Trung'

Chiều 28/12, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 (Bộ Quốc phòng) tổ chức bàn giao 5 căn nhà đầu tiên trong "Chiến dịch Quang Trung” cho 5 hộ dân tại thôn Trung Hòa, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Với khí thế “thần tốc thi công, thần tốc về đích,” Sư đoàn 10 đã phối hợp, hiệp đồng với cấp ủy chính quyền địa phương, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông, nhà thầu và thống nhất với gia đình về vật liệu, tiến hành khởi công xây dựng nhà từ ngày 6/12.

Đến nay, các căn nhà đã hoàn thành với diện tích 44 m2/căn; kinh phí 170 triệu đồng do Nhà nước hỗ trợ hoàn toàn.

Qua 22 ngày, đêm tổ chức thi công với tổng cộng 1.430 ngày công xây dựng của bộ đội cùng ngày công của người dân, 5 căn nhà đã hoàn thành, được bàn giao cho các gia đình.

Thượng tá Đặng Thành Tuyên, Phó Chính ủy Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 cho biết việc xây dựng, bàn giao nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại xã Sơn Hòa là hành động cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc thực hiện "Chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của người lính đối với nhân dân vùng lũ.

“Trong quá trình thi công, mặc dù điều kiện thời tiết phức tạp, khối lượng công việc lớn nhưng cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 10 đã làm việc không kể ngày đêm, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình. Mỗi mét tường, mỗi viên gạch của những căn nhà mới đều thấm đẫm mồ hôi, bền chặt tình quân dân. Việc hoàn thành và bàn giao những căn nhà đầu tiên có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo niềm tin, động lực cho người dân an cư, ổn định cuộc sống, vươn mình sau lũ," Thượng tá Đặng Thành Tuyên nhấn mạnh.

Cán bộ Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 (Bộ Quốc phòng) thăm và tặng quà cho gia đình người dân vừa có nhà mới. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Việc hoàn thành và bàn giao những căn nhà đầu tiên không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm của bộ đội đối với nhân dân; đồng thời khẳng định đơn vị sẽ tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện, quyết tâm hoàn thành các hạng mục còn lại của chiến dịch đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Đại diện các hộ dân được nhận nhà, ông Nguyễn Cả (thôn Trung Hòa, xã Sơn Hòa) bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và đặc biệt là cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 10.

Ông cho biết sau những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra, việc được bàn giao nhà mới là niềm động viên lớn, giúp gia đình sớm ổn định chỗ ở, yên tâm lao động, sản xuất. Sự giúp đỡ kịp thời, trách nhiệm và nghĩa tình của bộ đội không chỉ mang giá trị vật chất mà còn tiếp thêm niềm tin, nghị lực để người dân vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hương, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Trung Hòa cho biết toàn thôn có 11 căn nhà bị sập hoàn toàn do mưa lũ gây ra. Đến nay, ngoài 5 căn đã bàn giao, những căn nhà còn lại đã được lực lượng quân đội xây dựng gần hoàn thiện.

Theo bà Hồng, nếu không có lực lượng quân đội giúp, người dân sẽ gặp nhiều khó khăn bởi sau lũ, ai cũng bận dọn dẹp, khắc phục hậu quả, nếu có tiền cũng chưa chắc tìm được người để xây nhà. Sự quan tâm kịp thời của Đảng, Chính phủ và chính quyền các cấp và lực lượng quân đội đã giúp cho người dân sớm ổn định cuộc sống, vươn lên sau thiên tai nghịch cảnh./.

