Đắk Lắk: Rủ nhau đi tắm hồ, 3 em nhỏ bị đuối nước thương tâm

Ngày 28/12, Ủy ban Nhân dân xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 3 cháu nhỏ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, 4 cháu nhỏ ở thôn 12, xã Ea Kly rủ nhau ra hồ nước gần nhà để tắm. Đây là hồ nước có diện tích khoảng 1.000m2 dùng để chứa nước tưới tiêu trong mùa khô.

Trong lúc tắm, 3 cháu nhỏ không may bị đuối nước. Một cháu bé đứng trên bờ chạy về gọi người thân.

Một số người dân nhanh chóng chạy ra hiện trường, tìm kiếm và vớt 3 cháu nhỏ lên bờ nhưng cả 3 cháu đều đã tử vong.

Danh tính các nạn nhân bao gồm: L.V.H. (7 tuổi), L.V.N. (8 tuổi) và V.V.Th (7 tuổi) cùng trú tại thôn 12, xã Ea Kly.

Cũng theo Ủy ban Nhân dân xã Ea Kly, gia đình các nạn nhân đề nghị không khám nghiệm tử thi. Ủy ban Nhân dân xã đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân lo hậu sự.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm mà nạn nhân chủ yếu là trẻ em. Ngành chức năng khuyến cáo các gia đình cần chú ý trông coi trẻ, tuyệt đối không để trẻ em bơi lội, tắm ở ao hồ, sông suối khi không có người lớn trông coi./.

