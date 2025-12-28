Hà Nội: Nhanh chóng khống chế vụ hỏa hoạn lớn tại phố Lê Trọng Tấn

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vào chiều 28/12, tại khu biệt thự liền kề trong Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn (Dương Nội, Hà Nội). Ngọn lửa bùng phát dữ dội tại tầng mái và nhanh chóng lan ra khoảng 7 căn nhà.

Người dân có mặt tại hiện trường cho biết, vào thời điểm 17 giờ, đám cháy được phát hiện, khói đen bốc cao từ một căn biệt thự liền kề. Chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy bùng lên mạnh, bao trùm toàn bộ căn nhà.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an Thành phố Hà Nội đã điều động lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng phương tiện chuyên dụng tới hiện trường. Các cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy, tiếp cận từ nhiều hướng để khống chế đám lửa, đồng thời phun nước làm mát, ngăn nguy cơ cháy lan sang các công trình lân cận.

Theo ghi nhận của phóng viên, lúc 17 giờ 30 cùng ngày, cột khói vẫn bốc cao tại dãy nhà lô 12AC2 của Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn.

Khoảng 18 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế, lực lượng chức năng tiếp tục phun nước và kiểm soát hiện trường. Bước đầu, vụ cháy chưa ghi nhận thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê, đánh giá.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ./.

Một số hình ảnh tại hiện trường:

(Ảnh: PV/Vietnam+)

(Ảnh: PV/Vietnam+)

(Ảnh: PV/Vietnam+)

(Ảnh: PV/Vietnam+)