Binh đoàn 15 xây Nhà rông văn hóa, củng cố “thế trận lòng dân” nơi biên giới

Chiều 28/12, tại xã biên giới Ia Dom, tỉnh Gia Lai, Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức Lễ khởi công xây dựng Nhà rông văn hóa xã Ia Dom.

Đây là công trình mở đầu trong chương trình xây dựng các Nhà rông văn hóa do Binh đoàn 15 triển khai trên địa bàn hai tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi.

Dự lễ khởi công có Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; ông Y Vinh Tơr, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Thiếu tướng Bế Hải Triều, Cục trưởng Cục Dân vận; Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn 15 cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Gia Lai, tỉnh Quảng Ngãi; già làng, người có uy tín và đông đảo nhân dân các dân tộc xã Ia Dom.

Nhà rông văn hóa xã Ia Dom có thiết kế xây dựng theo kiến trúc truyền thống của đồng bào Tây Nguyên, bảo đảm hài hòa giữa yếu tố văn hóa và công năng sử dụng, phục vụ sinh hoạt cộng đồng, hội họp, tổ chức các hoạt động văn hóa, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tại cơ sở.

Ia Dom là xã biên giới, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào các dân tộc thiểu số, với đời sống văn hóa gắn liền với nhà rông, cồng chiêng, lễ hội và luật tục truyền thống.

Công trình Nhà rông văn hóa xã Ia Dom sẽ trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng quan trọng, góp phần củng cố đoàn kết buôn làng, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)

Trong không gian buôn làng Tây Nguyên, Nhà rông không chỉ là một công trình kiến trúc, mà còn là trung tâm sinh hoạt cộng đồng, biểu tượng của sự đoàn kết, nơi lưu giữ và trao truyền các giá trị văn hóa, tinh thần qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, tại nhiều xã biên giới, hệ thống nhà rông đã xuống cấp hoặc chưa được đầu tư đồng bộ, ảnh hưởng đến đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, thực hiện chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị, Binh đoàn 15 được giao tổ chức xây dựng 9 Nhà rông văn hóa trên địa bàn hai tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi, với tổng kinh phí đầu tư khoảng 20 tỷ đồng.

Theo kế hoạch được phê duyệt, trong số này có 2 Nhà rông quy mô lớn, mức đầu tư khoảng 3 tỷ đồng mỗi công trình; 7 Nhà rông còn lại có mức đầu tư khoảng 2 tỷ đồng mỗi công trình.

Các công trình được triển khai theo lộ trình ba giai đoạn, từ chuẩn bị đầu tư, tổ chức thi công đến nghiệm thu, bàn giao, bảo đảm yêu cầu về chất lượng, thẩm mỹ, công năng sử dụng, đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa của từng buôn làng; dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 9/2026.

Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại Lễ khởi công Nhà rông văn hóa xã biên giới Ia Dom, tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)

Phát biểu tại lễ khởi công, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định, việc đầu tư xây dựng Nhà rông văn hóa tại các xã biên giới Tây Nguyên là chủ trương có ý nghĩa chính trị, văn hóa và nhân văn sâu sắc; thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Đây không chỉ là công trình kiến trúc, mà còn là biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần củng cố “thế trận lòng dân,” tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu Binh đoàn 15 tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế-quốc phòng; tổ chức triển khai các công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, gắn xây dựng thiết chế văn hóa với giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng-an ninh trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên.

Ông Trần Ngọc Phận, Bí thư Đảng ủy xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ thiết thực của Binh đoàn 15 trong việc chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân vùng biên giới; khẳng định công trình Nhà rông văn hóa xã Ia Dom sẽ trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng quan trọng, góp phần củng cố đoàn kết buôn làng, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng quà cho bà con nghèo tại Lễ khởi công Nhà rông văn hóa xã biên giới Ia Dom, tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15, Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn nhấn mạnh, việc khởi công xây dựng Nhà rông văn hóa xã Ia Dom không chỉ là khởi đầu của một công trình cụ thể, mà còn thể hiện trách nhiệm lâu dài của Quân đội trong đồng hành cùng nhân dân các dân tộc Tây Nguyên; là minh chứng sinh động cho mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt quân-dân trên địa bàn.

Trong bối cảnh tình hình còn nhiều yếu tố phức tạp, việc chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân vùng biên giới có ý nghĩa chiến lược lâu dài.

Từ những công trình mang đậm bản sắc văn hóa như Nhà rông văn hóa xã Ia Dom, “thế trận lòng dân” tiếp tục được bồi đắp, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia./.

