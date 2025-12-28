Quảng Ninh triệt phá đường dây môi giới mại dâm quy mô lớn qua Telegram

Ngày 28/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ninh) vừa triệt phá đường dây môi giới mại dâm hoạt động tinh vi qua ứng dụng Telegram.

Nhóm này lấy tên “Đảo Đào Hoa,” thu hút hơn 10.000 thành viên tham gia với các dấu hiệu nghi vấn về hoạt động tệ nạn mại dâm liên tỉnh.

Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng tính bảo mật cao và các tính năng ẩn danh của mạng xã hội để lôi kéo, dụ dỗ gái bán dâm vào các nhóm kín, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật nhằm trục lợi bất chính.

Ngày 22/12, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã chủ trì phối hợp với Công an các phường Yên Tử và Hòn Gai đồng loạt tiến hành kiểm tra một nhà nghỉ và một căn hộ chung cư trên địa bàn.

Tại các địa điểm này, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 4 đôi nam, nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng đều thừa nhận việc kết nối, thỏa thuận giao dịch thông qua hội nhóm kín “Đảo Đào Hoa” trên Telegram.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an đã xác định 2 đối tượng chủ mưu cầm đầu, trực tiếp tạo lập và quản lý nhóm “Đảo Đào Hoa” là Trần Mạnh Linh (sinh năm 1990, trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) và Phan Văn Tiến (sinh năm 1992, trú tại phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh).

Để duy trì hoạt động, Linh và Tiến yêu cầu mỗi gái bán dâm phải nộp số tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng cho một chu kỳ 6 tháng.

Sau khi đóng phí, các cô gái được quyền tự đăng bài quảng cáo với nội dung khiêu dâm, đính kèm thông tin liên lạc để khách mua dâm trong nhóm chủ động thỏa thuận giá cả và địa điểm thực hiện hành vi mua bán dâm trực tiếp.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Mạnh Linh và Phan Văn Tiến về hành vi môi giới mại dâm theo quy định tại Khoản 2, Điều 328 Bộ luật Hình sự 2015 để tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.

Trước đó, vào ngày 21/12, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã triệt phá một tụ điểm môi giới mại dâm khác tại căn Villa số 412 thuộc khu đô thị Louis, phường Bãi Cháy.

Lực lượng Công an đã bắt giữ 4 đối tượng gồm Trần Ngọc Tuấn, Hồ Văn Hiếu, Trần Thành Nam và Lê Minh Hòa đều trú tại tỉnh Quảng Ninh.

Qua các vụ việc nêu trên, cơ quan Công an đưa ra cảnh báo đến người dân về việc tuyệt đối không tham gia, tìm kiếm hay chia sẻ các hội nhóm có nội dung liên quan đến tệ nạn xã hội trên không gian mạng.

Việc lợi dụng công nghệ để vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm. Mỗi công dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và chủ động tố giác tội phạm để cùng lực lượng Công an giữ gìn môi trường xã hội lành mạnh, văn minh./.

