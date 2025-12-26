Khởi tố giám đốc bị tố cáo chiếm đoạt hơn 166 tỷ đồng ở Đắk Lắk

Ngày 26/12, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Đoàn Uyên Thao (53 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra ban đầu, Thao là giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thương mại và dịch vụ Hoàng Quyến ( Công ty Hoàng Quyến, địa chỉ tại thôn 2, phường Buôn Ma Thuột).

Từ năm 2020 đến 2024, Thao sử dụng tư cách pháp nhân của công ty để huy động nhận tiền gửi của nhiều cá nhân với mức lãi suất từ 0,6% đến 1,5%/tháng, bằng hình thức gửi không kỳ hạn, được rút linh hoạt theo nhu cầu.

Khi nhận tiền, Thao đều lập giấy biên nhận có đóng dấu đỏ của Công ty Hoàng Quyến để tạo niềm tin cho các nạn nhân khi gửi tiền vào công ty đầu tư, kinh doanh sinh lãi.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thao chủ yếu sử dụng để trả tiền gốc và lãi cho những người đến rút tiền, theo hình thức “lấy tiền của người sau trả cho người trước,” nhằm tạo cảm giác hoạt động gửi tiền có lãi và thanh toán sòng phẳng.

Đến nay, Cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn và làm việc với 249 cá nhân tố cáo Công ty Hoàng Quyến có hành vi chiếm đoạt tổng số tiền hơn 166 tỷ đồng thông qua hình thức nhận ký gửi như trên.

Qua làm việc bước đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế đã làm rõ, vào năm 2024, mặc dù Công ty Hoàng Quyến đã mất năng lực tài chính, không có khả năng thanh toán nợ, có nguy cơ phá sản nhưng Thao vẫn tạo vỏ bọc năng lực kinh tế, sở hữu nhiều tài sản, kho nông sản lớn, đưa ra thông tin gian dối về việc gửi tiền sẽ được thanh toán tiền lãi từ 0,7% đến 1%/tháng để 5 người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tin tưởng gửi hơn 2,3 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này, Thao dùng để thanh toán tiền gốc và lãi cho những người gửi tiền trước đó.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý Đoàn Uyên Thao theo quy định của pháp luật./.

