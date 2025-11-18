"Cò lúa” nhận bản án đích đáng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 18/11, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thanh Long (tên gọi khác: Tèo, sinh năm 1981, ngụ xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh) về Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 và Điều 175 của Bộ luật Hình sự.

Hành vi của Nguyễn Thanh Long được hội đồng xét xử nhận định gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều bị hại. Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án, chứng cứ và lời khai tại tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh tuyên phạt bị cáo tổng cộng 17 năm tù.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thanh Long hành nghề môi giới mua bán lúa (thường gọi là “cò lúa”) bằng cách tìm kiếm nông dân có nhu cầu bán lúa nếp, thỏa thuận về số lượng và đơn giá, sau đó ký hợp đồng đặt cọc với nông dân.

Long tiếp tục mang các hợp đồng này giao cho thương lái có nhu cầu thu mua, nhận tiền đặt cọc từ thương lái để chuyển cho nông dân. Khi các giao dịch được thực hiện thành công, Long được hưởng khoản hoa hồng theo thỏa thuận từ phía thương lái.

Trong khoảng thời gian từ tháng 11/2022 đến tháng 4/2023, lợi dụng uy tín trong nghề môi giới mua bán lúa nếp và sự tin tưởng của các thương lái, Nguyễn Thanh Long đưa ra thông tin gian dối rằng mình đã thu mua được lượng lớn lúa của nhiều nông dân tại huyện Vĩnh Hưng cũ, tỉnh Long An trước đây, nay là xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh. Bằng thủ đoạn này, Long nhận tiền đặt cọc của nhiều thương lái để chiếm đoạt.

Cụ thể, Long đã chiếm đoạt của bà N.T.B.T và ông N.V.H tổng cộng hơn 3,2 tỷ đồng; của bà P.T. E và ông N. T. B số tiền 310 triệu đồng và của bà T.K.T số tiền 155 triệu đồng. Tổng số tiền Long chiếm đoạt từ các thương lái là 3,69 tỷ đồng.

Ngoài ra, Nguyễn Thanh Long còn đứng ra môi giới để bà T và ông H ký hợp đồng và đặt cọc tiền mua lúa với các nông dân và thỏa thuận, đến kỳ thu hoạch, Long sẽ bán lại số lúa này cho thương lái khác với giá cao hơn, thu hồi tiền đặt cọc để trả lại cho bà T và ông H.

Đến vụ thu hoạch, Long dẫn thương lái khác đến mua lúa và thu đủ tiền đặt cọc mà bà T và ông H đã giao cho nông dân. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Long nảy sinh ý định chiếm đoạt nên nói dối rằng chưa thu được tiền để giữ lại tiêu xài. Qua 11 trường hợp, Long tiếp tục chiếm đoạt thêm 443 triệu đồng của bà T và ông H để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Tổng cộng Nguyễn Thanh Long đã chiếm đoạt của các bị hại hơn 4,1 tỷ đồng. Với các hành vi nêu trên, Nguyễn Thanh Long bị cơ quan tố tụng tỉnh Tây Ninh truy tố về hai tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm a khoản 4 Điều 174 và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo khoản 3 Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thanh Long thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng nêu. Về nhân thân, bị cáo không có tiền án, tiền sự, năm 2019 từng bị Công an huyện Vĩnh Hưng cũ, tỉnh Long An trước đây xử phạt vi phạm hành chính 1,5 triệu đồng về hành vi đánh bạc (đá gà).

Trong vụ án lần này, bị cáo Long bị áp dụng tình tiết tăng nặng quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, Hội đồng xét xử ghi nhận bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Hội đồng xét xử đánh giá bị cáo đã nhiều lần sử dụng thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt tài sản có giá trị đặc biệt lớn, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của nông dân và thương lái trong khu vực biên giới.

Hành vi của bị cáo làm suy giảm lòng tin trong giao thương nông sản và gây mất trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Sau khi cân nhắc mức độ nguy hiểm của hành vi, hậu quả thiệt hại và các yếu tố nhân thân, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Long mức án tổng hợp 17 năm tù về hai tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản./.

