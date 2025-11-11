'Chưa bao giờ Bộ Tư pháp có nhiều nhiệm vụ nặng nề, phức tạp như hiện nay'

Chiều 11/11, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với Bộ Tư pháp về tình hình xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho biết chưa bao giờ bộ, ngành tư pháp có nhiều nhiệm vụ nặng nề, phức tạp như hiện nay. Thực tế này là do nước ta đang tiến hành một cuộc cách mạng hoàn thiện thể chế theo tinh thần Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong Nghị quyết là đổi mới tư duy, định hướng xây dựng pháp luật theo hướng vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực phát triển. Điều này đã có tác động lớn đến công tác xây dựng pháp luật.

Bộ trưởng nêu rõ nước ta đang tiến vào kỷ nguyên mới với nhiều mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra và cần hoàn thành với lộ trình cụ thể. Cách làm luật hiện nay đã thay đổi, trước đây do các cơ quan của Quốc hội chủ trì, nhưng bây giờ Chính phủ và các bộ, ngành chịu trách nhiệm đến cùng.

Bộ Tư pháp không chỉ thẩm định mà còn phải cùng các bộ, ngành rà soát kỹ thuật xây dựng văn bản, tuy nhiên, cán bộ ngành tư pháp đều rất nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Đỗ Bình/TTXVN)

Báo cáo tình hình xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh thông tin nhiệm kỳ 2021-2025, Bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý công tác tư pháp một cách thống nhất, đồng bộ. Bộ chủ động, tích cực tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội, Trung ương Đảng đề xuất những định hướng chính sách lớn, then chốt trong cải cách pháp luật, cải cách tư pháp, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đặc biệt, Bộ đã tham mưu ban hành Nghị quyết số 66-NQ/TW; chủ động triển khai và hoàn thành nhiệm vụ của Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách thể chế, pháp luật; trực tiếp giúp Chính phủ chủ trì theo dõi việc triển khai Nghị quyết 66-NQ/TW.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có nhiều đổi mới, bám sát yêu cầu đời sống thực tiễn, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo để giúp người dân tiếp cận nhanh nhất với chính sách pháp luật. Bộ Tư pháp đã phối hợp với các cơ quan có liên quan, kịp thời xây dựng và vận hành chính thức Cổng Pháp luật Quốc gia với hàng loạt tiện ích mới.

Bộ kỳ vọng nơi đây trở thành địa chỉ tin cậy phục vụ cung cấp, tra cứu thông tin pháp luật, giải đáp các vấn đề người dân, doanh nghiệp quan tâm thông qua ứng dụng AI pháp luật, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về những vướng mắc trong quá trình thực thi văn bản quy phạm pháp luật…

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại tình trạng chất lượng một số dự thảo luật, nghị định do một số bộ, ngành chuẩn bị gửi thẩm định chất lượng còn hạn chế, một số văn bản không đủ chất lượng để trình Chính phủ, được yêu cầu chuẩn bị lại và phải thẩm định nhiều lần.

Một số báo cáo thẩm định chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu; việc xử lý điểm nghẽn của hệ thống pháp luật đạt tỷ lệ còn thấp; việc tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp còn chưa đầy đủ, chưa kịp thời. Việc thực hiện chuyển đổi số và xây dựng các cơ sở dữ liệu để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực của Bộ, ngành còn chậm so với tiến độ theo kế hoạch.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao nỗ lực của Bộ Tư pháp trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh, hoàn thiện thể chế là vấn đề lớn trong bối cảnh đất nước ta tiến hành song song các cuộc cách mạng về thể chế, bộ máy, đưa đất nước phát triển. Muốn đất nước phát triển thì phải hoàn thiện thể chế, sắp xếp bộ máy chính quyền cũng bắt đầu từ thể chế.

Bộ Tư pháp đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho Chính phủ trong xây dựng pháp luật, điều phối xây dựng pháp luật của các bộ ngành; không có văn bản nào chậm.

Bộ Tư pháp đã tham mưu cho Chính phủ xây dựng chương trình lập pháp theo nhiệm kỳ. Đây là công việc rất quan trọng, góp phần thể chế hóa các quan hệ xã hội; làm tốt việc chủ trì hoặc tham gia soạn thảo nhiều luật, nghị quyết chất lượng tốt, công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật ngày càng được chú trọng, chất lượng được nâng cao.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Đỗ Bình/TTXVN)

Phó Thủ tướng chỉ rõ tình trạng nợ đọng văn bản quy phạm pháp luật ở các bộ vẫn còn nhiều, nhất là văn bản hướng dẫn, cụ thể hóa các nghị quyết của Quốc hội vẫn còn chậm.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị thời gian tới, cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, tập thể lãnh đạo Bộ Tư pháp tiếp tục nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, khẩn trương, chủ động hơn trong công tác tham mưu cho Chính phủ để cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng.

Bộ Tư pháp phải là cơ quan gương mẫu, đi đầu trong việc tuân thủ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nhất là tiến độ hoàn thành các dự án, Phó Thủ tướng nhấn mạnh./.

